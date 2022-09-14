Устроиться на склад крупного интернет-магазина оказалось просто. Фото: Shutterstock

Почему посылки, которые мы заказываем в интернет-магазинах, задерживаются, теряются или приходят в таком виде, будто ими слоны в футбол играли? Сталкивались с такой проблемой? Я тоже. И не раз. Поэтому и решила изучить процесс изнутри.

1. ЗАМАНУХА

Устроиться на склад крупного интернет-магазина, где можно купить что угодно, от расчесок до бытовой техники, оказалось проще, чем я думала: подбором персонала занимается стороннее кадровое агентство. В объявлении на сайте HH они обещают высокую зарплату, «несложную работу», обучение на месте в первый день, комплексные обеды, выплату денег дважды в месяц, честность и выполнение всех условий. (Почитаешь - сказка, а не работа!) А сами среди прочих бумаг дают подписать еще и заявление на увольнение с открытой датой (кстати, трудовой договор заключается не с самим интернет-магазином, а одним из его подрядчиков).

Пока я заполняю бумаги, подслушиваю разговор со следующим кандидатом.

- Мне бы работу в городе. Но обязательно в городе! Хочу вечером гулять, с девушками знакомиться, - доверительно сообщает «кадровику» паренек-мигрант лет 20. - Я уже работал на таком же складе - на том, что сгорел. Нам сказали подождать несколько месяцев, пока его заново отстраивают. А деньги-то нужны.

Дослушать, какие варианты предложили «погорельцу», мне не удалось: меня выдворили из кабинета и сказали ждать в коридоре, пока служба безопасности проверяет мою кандидатуру.

«Ну, - думаю, - сейчас-то меня и разоблачат». Но нет. На телефон уже через несколько минут приходит SMS с номером координатора, который объясняет, когда и куда мне нужно приехать. Тут одно из двух: либо я по своим данным подходящая кандидатура, либо с кадрами напряженка…

2. ЕСТЬ ЧТО? А ЕСЛИ НАЙДУ?

Моя смена начинается в 23.00. Хочется спать...

Путь к месту работы пролегает вдоль железнодорожных путей на окраине Москвы, освещенных разве что звездами. Из темноты выплывают фигуры мужчин и женщин, большинство идет навстречу мне: видимо, у кого-то закончилась смена.

Перед входом на склад - пост охраны. Сумки велят оставить в раздевалке, ценные вещи - запереть в ящик. А он один на всю «команду» из двадцати вообще незнакомых мне человек. В ящике заставляют оставить не только телефон, но и часы, цепочки. Даже серебряные серьги-гвоздики! Мол, вдруг таким в нашем интернет-магазине торгуют, поди докажи потом, что ты это все не из чужой посылки вытащила. (Я напрягаюсь: как пить дать, кто-то из «коллег» что-то мое прихватит. Но повинуюсь.)

Прохожу через рамку металлоискателя и попадаю в огромный ангар. Окон не видно, свежий воздух появляется, только когда открываются огромные двери для разгрузки фур.

Держу в уме тот недавний августовский пожар на складе «Озона» (сгорели 55 тысяч квадратных метров, рухнула крыша, чудом обошлось без жертв, но помощь врачей понадобилась более чем десятку человек). Поэтому верчу головой в поисках системы пожаротушения. Может, они и есть, но хитро запрятаны…

Это - ответная реакция условия работы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. РАВНОДУШИЕ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА

На первый взгляд, работа простая: стоишь себе меж двух стеллажей, тебе привозят тележку с запакованным товаром, ты его сканируешь ТБС (терминал сбора данных), он показывает, что и под каким номером должно лежать. Дальше ищешь нужную ячейку, кладешь в нее упаковку, сканируешь код ячейки, подтверждая, что все на месте.

Но процесс идет гладко только на словах. Каждую минуту кто-нибудь косячит...

На этом складе нет «заначек»: тут только вещи, которые кто-то заказал или вернул (в системе они отображаются разными цветами). По идее, ко мне должны попадать только заказы. Причем для тех двух стеллажей, между которыми я бегаю, но в тележке частенько перемешаны не только товары с разных рядов (что замедляет работу), но и возвраты плюс позиции, которые забыли поставить на учет в систему.

Пока разберешься, что к чему, кучу нервов потратишь. А когда человек нервничает, он что делает? Косячит. Забывает подтвердить, что товар в ячейке (тогда он «повисает» в загадочном нигде) или роняет его (поэтому рассыпанный порошок или кошачий наполнитель уже никого не удивляет).

Когда из тележки с многообещающим «блям-с!» падает освежитель воздуха, я замираю в испуге. Флаконы с одной стороны слегка помяты. Стоящая рядом со мной девочка-киргизка усмехается:

- Да пофиг!

Поднимает с пола упаковку и небрежно швыряет в ячейку.

4. МИССИЯ ВЫЖИТЬ

«Пофиг» - кажется, это девиз всех, кто здесь работает.

Когда становится понятно, что отдел сортировки ничего не успевает, нам привозят огромную клеть, забитую товаром на высоту человеческого роста. Я вижу внутри и мягкие игрушки, и технику - компьютерные клавиатуры, к примеру. Пока я прикидываю, как же это открыть, чтобы никто не пострадал, одна из девушек проворно отодвигает меня в сторону, вторая дергает защелку и отпрыгивает. Весь товар сыпется на пол! В том числе посылки с пометкой «Осторожно, хрупкое!».

Сначала я удивляюсь такой безалаберности. Но постепенно я понимаю, что это - ответная реакция условия работы.

Перерыв? Выбирай, что для тебя важнее - сходить в туалет, поесть, попить или выскочить на улицу покурить. При 12-часовой смене у нас всего один час на отдых, который разбит на два перерыва по 20 минут и два - по 10. Между ними даже в туалет уйти нельзя. Подойти к автоматам с кофе, напитками и снеками тоже запрещается. Наказание - минус один час оплаченного рабочего времени. И это притом что в вакансии на сайте значилась зарплата от 94 тысяч до 175 тысяч рублей на руки, в кадровом агентстве обещали только до 60 тысяч, а в договоре, который я подмахнула, написали 18 тысяч. И это до вычета налогов! Правда, пообещали премии и доплаты, но их размер в тех документах, что мне дали на руки, не прописан.

В тему Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Тысяч 50 в месяц можно получить на руки, - делится со мной Гузель из Узбекистана. - Но для этого нужно прямо работать-работать-работать. Сначала у меня было несколько штрафов за то, что не успевала на рабочее место после короткого перерыва. Потом приспособилась.

Всего несколько часов прошло, а я уже так намахалась, что если упасть на пол - усну через минуту...

К 10 утра на склад подтягиваются курьеры, которые тащат коробки по машинам, и... начальство.

- Это кто это тут отдыхает? Вам что, заняться нечем?! - прикрикивает проходящий мимо молодой человек в очках.

С трудом подавляю в себе желание сказать что-нибудь едкое, потому что в этот момент мы не отдыхаем, а обмениваемся товаром из разных ячеек, который нам «подложили» по ошибке...