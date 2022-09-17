Кому хочет набить морду Алла Пугачева: шесть возможных претендентов

В «Роллс-Ройсе» думы о судьбах Родины особенно тревожны...
Фото: СОЦСЕТИ
«Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?»
Владимир Соловьев.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Алла Борисовна ответила телеведущему:
«Жаль Володю! Так лопнуть можно от злости и хамства».
Ответ Владимира Соловьева:
«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви».
Михаил Шахназаров. Фото: Личный архив
«Алла Борисовна приехала бить морду и наводить порядок, может, к народу стоило иначе обратиться? Человек всю жизнь так решал проблемы, но время поменялось!»
Виталий Милонов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
«Пугачева - как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин* - мерзкий тушкан!»
«Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Нет. Мне кажется, что они стране не нужны. Очевидно, кто-то не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале».
Никита Михалков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ответ Аллы Пугачевой:
Выложила в блоге отрывок из фильма «Раба любви» с подписью: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»
«Друзья, вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».
Андрей Ткачев. Фото: Личный архив
Ответ Аллы Пугачевой в ее блоге:
«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник».
Тигран Кеосаян.
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее - через Донбасс, Запорожье или Херсон, например».
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.