Кому хочет набить морду Алла Пугачева: шесть возможных претендентов

В «Роллс-Ройсе» думы о судьбах Родины особенно тревожны... Фото: СОЦСЕТИ

1. Телеведущий Владимир Соловьев:

«Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию? Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?»

Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Алла Борисовна ответила телеведущему:

«Жаль Володю! Так лопнуть можно от злости и хамства».

Ответ Владимира Соловьева:

«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви».

2. Писатель Михаил Шахназаров - в шоу «Полный абзац»:

Михаил Шахназаров. Фото: Личный архив

«Алла Борисовна приехала бить морду и наводить порядок, может, к народу стоило иначе обратиться? Человек всю жизнь так решал проблемы, но время поменялось!»

3. Политик Виталий Милонов - в программе «Место встречи» на канале НТВ:

Виталий Милонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Пугачева - как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин* - мерзкий тушкан!»

4. Кинорежиссер Никита Михалков в передаче «Бесогон ТВ» негативно высказался о возвращении певицы на Родину:

«Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Нет. Мне кажется, что они стране не нужны. Очевидно, кто-то не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале».

Никита Михалков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ответ Аллы Пугачевой:

Выложила в блоге отрывок из фильма «Раба любви» с подписью: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»

5. Священник Андрей Ткачев, служащий при храме Святителя Василия Великого Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района:

«Друзья, вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

Андрей Ткачев. Фото: Личный архив

Ответ Аллы Пугачевой в ее блоге:

«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник».

6. Телеведущий Тигран Кеосаян - о возвращении Примадонны:

Тигран Кеосаян. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее - через Донбасс, Запорожье или Херсон, например».

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.