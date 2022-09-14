Звезду сериала «Две судьбы» Александра Мохова и его жену-украинку спецоперация разъединила с родней в Киеве

У Александра Мохова и его жены Ирины растет сын. Фото: Личный архив

В нулевых имя актера Александра Мохова было у всех на слуху: любимец Олега Табакова, ведущий актер «Табакерки». С тогдашней своей женой, актрисой Дарьей Калмыковой, снимался в «Заколдованном участке». Она на 20 лет его моложе. А теперь у артиста новая жена, уже на 30 лет младше. Ирина родом с Украины.

- Я как режиссер снимал раньше в Киеве для каналов «Россия», «Домашний». А сейчас же, сами понимаете, сложная ситуация, - рассказал «КП» Мохов. - Должен был в это лето снимать на Украине 16-серийную шикарную мелодраму для канала «Россия». Но видите, как все сложилось, и, честно говоря, немножко больно. Снимать сейчас никто не будет, это понятно.

Ирина Огородник на 30 лет моложе мужа Александра Мохова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- У вас молодая супруга - киевская актриса. Из-за нее вы развелись со второй женой, российской актрисой Дарьей Калмыковой?

- Нет. Я уже был в разводе. И не скажу, что от Даши ушел к другой женщине. Скорее - в одиночество тотальное, в однокомнатную квартиру. После второго брака я сказал себе: «Все, стоп. Не хочу больше жениться». И когда я вдруг встретил Иру, понимал, что молодая, красивая, хорошая, умная, меня тянет к ней. А влюбился, когда уже стали жить вместе. Иру мне просто бог послал.

Все скажут, мол, ну, понятно, она намного моложе, бес в ребро. Но она потеряла экономически все ради меня. Я же при разводах отдавал квартиры. И после второго развода, с Дашей, я снимал в Москве квартирку, которую называл «камера хранения», где были мои вещи. Я был голь перекатная, вообще незавидный жених. А Ира из своего Киева уехала в никуда. Бросив все: главные роли в тамошнем театре, в кино. Она много играла, снимаясь, пела. Она сама там заработала на две квартиры. Она все оставила и приехала сюда ко мне. А я кто? Взрослый мужчина на съемной квартире. Не было ничего! Это потом благодаря ей у нас все появилось. Она продала свою квартиру в Киеве, вложила деньги в строительство подмосковного дома. Я купил только землю. И когда она забеременела, мы хотели, чтобы наш ребенок из роддома въехал сразу в новый дом. Ира просто взяла меня за жабры и сказала: «Вперед». И возраст не имеет значения, если женщина может тебя взять и, как феникса, возродить.

- Говорят, что на Украине Ирина была певицей известной?

- Почему была? Когда мы заходим в российские караоке-клубы, люди говорят: «У нас Огородник Николь, это живая звезда!» Николь - ее сценический псевдоним. Как-то поехали с ней в подмосковную Лобню. И смотрим, в перечне две песни Иры стоят, и их заказывают, представляете.

- Украинский язык она знает?

- Идеально. Это ее родной язык.

- Сейчас вы не поедете туда?

- Нет. Не то что опасно. Просто туда могут не пустить. Мы хотим забрать сюда родителей, сестер моей жены. Политика есть политика. И каждый день в моей семье звонки и слезы, когда жена каждое утро звонит родным и начинает плакать. За это время ее родители четыре страны поменяли. У них дом шикарный под Киевом, квартира. Они занимают деньги, чтобы куда-то уехать…

- А ее родители готовы сюда к вам приехать?

- Позиция и настроения меняются каждый день: да, нет.

- Раз они в Киеве, скорее всего, они за свою страну?

- Ну это же естественно. Мы с моей женой за нашу страну. Они - за свою. Но мы умные люди, есть взаимопонимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Это наша семья. Все остальное не первостепенно. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится Россия. Но там - папа, мама, сестры. А как от этого отречься? Я не влезаю в политику государства, но я очень хочу, чтобы поскорее закончилось кровопролитие. Напишите правду - мы не против России и не против Украины. Мы за любовь и мир.

КСТАТИ

Корчевников приютил у себя беженца из Бучи

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников помогает беженцам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- На днях говорили с Борей Корчевниковым, - рассказывает Мохов. - Мы с Борей знакомы 30 лет. Он в театре Табакова еще мальчиком играл у нас в спектакле «Матросская Тишина». И вот он мне на днях рассказал, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи. Из этого маленького городка недалеко от Киева, где я постоянно снимал. Кто-то скажет, мол, ну это хороший политический шаг. А мне кажется, это хороший человеческий шаг!

У меня кастинг-директор, с которой я работал десять лет, все годы копила на квартиру, кстати, в Буче. И в эту квартиру попал снаряд, когда ее не было дома. Никто ей ничего не вернет. Она уехала и со мной общаться не хочет. И я могу ее понять. 85 процентов людей, которые у меня работали на съемках на Украине, иногда не имели возможности приехать на работу, потому что не было денег на метро. И они снимали жилье. И вот одинокая женщина 15 лет копила, и вдруг - ноль. Куда ей деваться? И как она может меня любить? В ее глазах я представляю собой гражданина России. А мою жену внесли в черные списки Украины. Знаете, за что? За молчание. От нее как украинской певицы ждали, чтобы она присоединилась к антироссийской позиции. Она сказала, что даже если я что-то заявлю, то да, буду хорошая у вас, но тогда проблемы будут здесь, где я живу, а у меня сын, кто им будет заниматься, один папа?! У них на Украине, оказывается, есть такая тема: внести в черные списки за молчание.

5 лучших фильмов актера

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»

«Московские каникулы»

«Утомленные солнцем-2»

«Сибирский цирюльник»

«Две судьбы»