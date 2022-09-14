Анна похудела и теперь смело хвастается своими роскошными формами в бикини. Фото: Личный архив

Недавно певица Анна Семенович предстала перед поклонниками похудевшей и посвежевшей. Артистка не скрывала, что сделала липосакцию. В интервью «КП» Анна рассказала, что она с собой сделала и как чувствует себя сейчас.

«Устала от диет»

- Анна, почему вы решили обратиться к пластическим хирургам?

- Я убеждена, что каждая женщина достойна всего самого лучшего. Достойна быть идеалом. Меня не совсем устраивали мои руки и подбородок, и я давно хотела их усовершенствовать. Избавиться от подбородка пыталась различными способами, но все они оказались недейственными. Это наследственная проблема, двойной подбородок есть у мамы, был у бабушки. И спорить с генетикой после 40 лет уже сложно. Я довольно долго думала, как же мне решить эту проблему. Однажды встречались с подругами, и одна из них рассказала, что очень удачно сделала два месяца назад липосакцию всего тела. Она, как и я, устала от диет и разом решила все проблемы. Посмотрев на нее, я поразилась результату и попросила контакты врача. И я пошла к нему на консультацию. Я посмотрела многие его работы, результаты которых меня впечатлили. И он уверил меня, что коррекция пройдет хорошо и я буду абсолютно собой довольна.

- Как вы готовились к омоложению, было страшно перед операцией?

- У меня не было задачи омолодить лицо, я считаю, что выгляжу замечательно, молодо и свежо. Меня беспокоил лишь второй подбородок и тонус рук. Перед операцией я сдала все анализы и прошла диспансеризацию. И через 10 дней я уже пришла на процедуру. Конечно, волнение присутствовало. Все-таки любое операционное вмешательство под наркозом - это большая нагрузка на организм. Операция длилась около двух часов. Мне удалили излишки жировой ткани в зоне подбородка и на руках. Через день меня уже выписали домой, все прошло без осложнений и каких-то проблем. В течение 10 дней, разумеется, нельзя было работать. Я носила специальные компрессионные повязки и нарукавники. Был естественный отек тканей. Буквально через неделю я увидела в зеркале отличный результат. А спустя месяц все стало просто идеально, так, как и хотела. Я ходила на физиотерапию, специальные массажи, все это было частью реабилитации.

Певица запустила собственную коллекцию купальников и нижнего белья. Фото: Дарья Осипова

- Вы одна из немногих, кто не стал скрывать то, что сделали пластику. Это была операция по бартеру? Говорят, ее снимали на видео?

- Операция мне была сделана не бесплатно, но с хорошей скидкой. Никто мою операцию на видео не снимал, это придумано. Я сама вела репортажи до и после операции из клиники. Хотела показать всем женщинам, кто хочет сделать изменения, но не решается, как все проходит на самом деле и что ничего страшного в этом нет. Я совершенно честна со своими подписчиками и делюсь с ними своим опытом. Как раньше рассказывала, что совершенно не страшно замораживать яйцеклетки. В этом нет ничего предосудительного. Это прекрасно, когда люди хотят становиться лучше, когда думают о будущем.

- Как изменилось ваше самоощущение после операции?

- Я очень довольна результатом и счастлива, что решилась на липосакцию. С удовольствием смотрю на себя в зеркале. И если я захочу сделать липосакцию еще каких-то частей тела, уже знаю, что это не страшно и не очень больно.

«Купить белье на мою грудь сложно»

- В каких новых проектах вас можно увидеть?

- В новом телесезоне у нас будут частые встречи со зрителем в нескольких проектах. Не могу сейчас рассказывать, где именно вы меня увидите, но это будет ярко. И самый важный для меня проект не связан с творчеством, но он очень важен для меня. Я наконец реализовала проект, о котором мечтала больше двух лет. Я выпустила свою линейку нижнего белья и купальников для женщин с пышными формами. Кто, как не я, знает, насколько важно при выдающихся формах носить удобное белье, которое правильно поддерживает большую грудь. На самом деле это большая проблема - купить белье на такую грудь, как у меня, сложно. Я провела много опросов среди своих подписчиц с формами, учла все их пожелания и свои собственные представления о комфортном белье. С сентября мое белье выходит на рынок, это коллаборация с известным российским брендом, производящим белье 30 лет. Белье и купальники не уступают по качеству и комфорту люксовым маркам, но при этом доступны по цене.

Каждая женщина достойна всего самого лучшего. Фото: Дарья Осипова

КСТАТИ

«Заморозила яйцеклетки как гарантию»

- Вы рассказывали, что заморозили яйцеклетки, а когда собираетесь воспользоваться?

- Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребенка, то у меня всегда есть «план Б». Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеется). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины.