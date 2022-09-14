Телеведущий никогда не говорит о личной жизни Фото: СОЦСЕТИ

Борис Корчевников привык помогать людям. После начала спецоперации России на Украине телеведущий не раз ездил на Донбасс. Он часто посещает госпитали, объявил сбор средств на медикаменты для нуждающихся. Возвращаясь в свою квартиру в центре Москвы, одинокий телеведущий не прекращал работать. Редкие часы отдыха он посвящает своему котику Степе, которого приютил у себя два года назад. А с недавних пор у Корчевникова еще прибавилось забот и хлопот.

Актер Александр Мохов раскрыл секрет Бориса Корчевникова. Телеведущий известен своей скромностью.

"Мы с Борей знакомы 30 лет. Он в театре Табакова еще мальчиком играл у нас в спектакле «Матросская Тишина». И вот он мне на днях рассказал, что у него сейчас дома живет беженец из Бучи. Из этого маленького городка недалеко от Киева, где я постоянно снимал... Это хороший человеческий шаг!", - цитирует звезду экрана kp.ru.

Стоит отметить, что недавно Борис перенес новую операцию на голове. Первый раз ему удалили опухоль в мозгу в 2015 году. Судя по всему, сейчас медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался артист.

Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь его ждет долгий период восстановления. "Есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади", - отмечал ведущий.

Борис надеется на лучшее. В этом ему помогает вера. Он по сей день помнит, как его жизнь разделилась на "до" и "после". "Первое причастие. Обретение в церкви ответов на все вопросы, осознание того, что там - правда. И там - главное. Все остальное - потом. Мне было 23 года, когда это произошло. Пока "до" - это еще большая часть жизни. А "после" - меньшая", - резюмировал Корчевников.