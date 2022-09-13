ОДКБ отправит генсека на разведку в Карабах

Заседание проходило под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фото: REUTERS

Участники внеочередного заседания совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что собрались по просьбе Армении, пришли к выводу о необходимости очередной раз вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт.

В его зону для начала решено отправить генсекретаря Станислава Зася. Он изучит оперативную и гуманитарную обстановку после чего доведет ее главам государств.

«Также принято решение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», — отметили в пресс-службе правительства Армении.

Отметим, что заседание проходило под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В обсуждении повестки участвовал президент России, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Таджикистана, госсекретарь совбеза Белоруссии и заместитель генсека ОДКБ.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обстрелах их приграничных территорий. Обе стороны сообщили о жертвах и разрушениях.

В 2020 году Армения и Азербайджан при участии России примирились и подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.