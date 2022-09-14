Военная спецоперация на Украине 14 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2022 года.

На территории Харьковской области российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили базу иностранных наемников. В жилом секторе одной из деревень на оккупированной киевским режимом части Харьковской области воздушной разведкой была обнаружена база боевиков. В домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы.

ВКС поразили несколько пунктов дислокации украинских бригад наемников в районе Харькова. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, уничтожено более 800 военных и наемников Украины.

Офис украинского президента представил проект по гарантиям безопасности Украины, попросив выступить в качестве гарантов Киев США, страны Европейского союза, Великобританию, а также Австралию и Турцию.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались войти в Красный Лиман, но все их атаки были отбиты союзными силами.