Телеведущие Юлия Барановская и Александр Гордон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Барановская и Александр Гордон снова вместе. Своей радостью с поклонниками поделилась бывшая возлюбленная Андрея Аршавина.

Юлия Барановская и Александр Гордон совсем скоро появятся в эфире шоу "Мужское и Женское". Съемки передачи прекратили в феврале. А на днях были отсняты новые выпуски программы.

Барановская лично поделилась новостью о том, что вернулась к работе. "Я с новостями. Мы начали съемки «Мужское и Женское»", - прокомментировала Юлия свой первый рабочий день после перерыва.

Ее соведущим остался Гордон. Одно время знаменитости начали общаться так близко, что сплетники приписывали им тайный роман.

Очевидцы утверждают, что у многодетной мамочки с матерым ловеласом сложилась не только "физика", но и настоящая "химия". В частности, сотрудники программы давно заметили, что на съемочной площадке Юля и Александр то воркуют, как голубки, то ругаются вдрызг - как муж и жена.

"Однажды Гордон при всех грубо сказал Барановской: «Закрой рот. Тут я говорю, а ты слушай, что умные люди говорят». Она даже обалдела слегка. Юля обиделась и куда-то ушла. Съемку прекратили. А потом Гордон исчез, и через минуту они оба появились с улыбками до ушей", - рассказывал Андрей Торин, которого не раз приглашали на запись программы как участника массовки.

Другая участница массовки Галина Богатикова раскрывает секреты: "Александр Гарриевич частенько «хороший» в зал выходит. Он же, бывает, на ногах плохо стоит перед зрителями, а уж что там вне площадки… С Барановской они два сапога пара. Оба прожженные! Никто не сомневается, что между ними не только деловые отношения...".

Отметим, в мае 2022 года Александр снова женился. В пятый раз. 58-летний Гордон также обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе, с которой познакомился в 2018 году. София и Александр вместе участвовали в фестивале в Елабуге. Гордон читал сонеты, а София аккомпанировала на арфе. Возможно, именно тогда между ними зародились крепкие чувства

Напомним, для Гордона этот брак стал пятым по счету от предыдущих отношений у телеведущего осталось четверо детей, но останавливаться на достигнутом мужчина не собирается. Недавно он признался, что у него еще будут дети.