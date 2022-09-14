Какой Зепюр Брутян была до пластики: Эксперт рассказал об операциях молодой жены Прилучного

Зепюр Брутян очаровала Павла Прилучного. Фото: соцсети.

Шикарная свадьба 34-летнего Павла Прилучного и 26-летней Зепюр Брутян наделала немало шума. Эффектная брюнетка с точеным носиком и яркой восточной красотой очаровала Павла настолько, что он, по его признанию, сделал ей предложение уже через три дня после первого свидания.

До встречи с Прилучным имя Зепюр не было на слуху, ее прославила роль в сериале «Клетка», где между ней и Павлом проскочила искра. До этого девушка снималась в малоизвестных проектах и в эпизодах. Поклонники гадают: какой Зепюр была до того, как появилась на экране рядом с Прилучным. Запрос «Зепюр Брутян до пластики» весьма популярен в Интернете. И, как оказалось, подозрения интернет-пользователей небеспочвенны.

В том, что молодая жена Прилучного сделала несколько операций, уверен пластический хирург Александр Вдовин. По словам эксперта, Зепюр изменила в себе как минимум нос, лоб и губы.

- Можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ - операции булхорн, - заявил Александр Вдовин в беседе с порталом Woman.ru.

НОС: СТАЛ ТОНКИМ И ВЗДЕРНУТЫМ

Раньше Зепюр была обладательницей достаточно крупного восточного носа. Со временем ее носик стал изящным и задорно вздернутым. Несомненно, без пластики тут не обошлось, уверен эксперт.

- На последних фотографиях мы можем наблюдать, что кончик носа стал значительно уже. Плюс кончик носа сейчас приподнят вверх, а был опущен вниз. К тому же раньше он был достаточно объемным. Аккуратнее стала выглядеть и спинка носа. В целом можно сказать, что нос по сравнению с тем, что было раньше, стал меньше и более деликатным, - комментирует хирург.

ФОТО ДО: Раньше Зепюр была обладательницей крупного восточного носа. Фото: кадр видео.

ФОТО ПОСЛЕ: сейчас у актрисы аккуратный вздернутый носик. Фото: соцсети.

БРОВИ ВРАЗЛЕТ

Еще одна область, которая подверглась изменениям, - это лоб. Красиво вздернутые брови Зепюр – это результат операции.

- Посмотрите на летящие брови, которые акцентируют на себе внимание. Создается ощущение, что лоб стал чуть больше за счет открытости. Скорее всего, это стало возможным, благодаря эндоскопическому лифтингу лба, который также способствовал и большей открытости взора актрисы, - отметил Александр Вдовин.

ФОТО ДО: Лоб актрисы раньше выглядел по-другому. Фото: кадр видео.

ФОТО ПОСЛЕ: Зепюр стала обладательницей летящих бровей, которые акцентируют на себе внимание. Фото: соцсети.

ПУХЛЫЕ ГУБЫ

По словам эксперта, в результате третьей пластической операции Брутян стала обладательницей чувственных пухлых губ, манящих к поцелуям. Несомненно, их не мог не оценить Павел Прилучный. А ведь они – тоже дело рук хирурга.

- Заметно, что верхняя и нижняя губа слегка вывернуты - именно это и дает визуально больший объем. Такого не достичь при помощи волюмизации филлерами на основе гиалуроновой кислоты, - считает Александр Вдовин. - Подобный эффект дает только булхорн, который сокращает расстояние между верхней губой и носом, что мы и можем наблюдать, сравнивая фотографии актрисы. Расстояние между носом и верхней губой действительно уменьшилось.

ФОТО ДО: У Зепюр и раньше были достаточно пухлые губы. Но со временем актриса изменила их форму. Фото: кадр из фильма "Батальон".

ФОТО ПОСЛЕ: Хирург обращает внимание на то, что сейчас верхняя и нижняя губа актрисы слегка вывернуты. Именно это и дает визуально больший объем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зепюр Брутян родилась в Москве. Девушка с детства занималась гимнастикой, танцами и вокалом. Мама Зепюр Гаянэ преподавала танцы. Отец Аршак Робертович основал торговый бизнес, так что семья всегда была хорошо обеспечена. Несмотря на то, что у Зепюр не было громких и высоко оплачиваемых проектов, деньги на пластические операции у девушки были. Чем она, видимо, не преминула воспользоваться.

ФОТО ДО: Пластический хирург уверен, что Зепюр сделала три операции и изменила нос, лоб и губы. Фото: кадр из сериала «Fake News».

ФОТО ПОСЛЕ: Черты лица Зепюр стали тоньше и изящнее. Фото: кадр видео.

К слову бывшая жена Павла Прилучного, актриса и модель Агата Муцениеце тоже как-то ответила на вопрос, делала ли она пластические операции. Агата призналась, что изменила в себе только зубы. Пластики она не делала. И если посмотреть на ее фотографии в 18 лет, сделанные на заре модельной карьеры еще в ее родной Риге, Агата действительно ничего в себе не меняла.