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В мире14 сентября 2022 5:00

В США продают парковочное место по цене дома

Риелтор утверждает, что парковочное место уникально
Юрий МАЙБОРОДА
Риелтор утверждает, что уникальное месторасположение парковки оправдывает ее стоимость

Риелтор утверждает, что уникальное месторасположение парковки оправдывает ее стоимость

В Сан-Франциско (штат Калифорния) на продажу выставлено парковочное место для автомобиля за $90 тысяч (5,35 миллиона рублей). Даже по меркам США это очень дорого, но риелтор утверждает, что уникальное месторасположение парковки оправдывает ее стоимость.

Выставленное на продажу парковочное место расположено буквально в одном квартале от стадиона Высшей бейсбольной лиги Oracle Park и может стать отличным приобретением для любителей этого чисто американского вида спорта.

Необычайно высокую цену участка риелтор, занимающийся его продажей, объясняет тем, что парковочное место, расположенное рядом с жилым комплексом, формально не является его частью. Таким образом, приобрести парковку можно не будучи жителем данного комплекса. Более того, можно даже проживать в другом городе.

– Вы можете оказаться в Кремниевой долине и захотеть иметь собственное парковочное место возле стадиона. Вы можете использовать его, и это не противоречит правилам здания. У вас может быть квартира в соседнем здании, или вы можете захотеть еще одно место, как многие мои клиенты, для вашей второй машины, – рассказал USAToday специалист по продаже недвижимости Билл Уильямс.

Журналисты провели небольшое исследование и выяснили, что пресловутое парковочное место стоит дороже, чем средний дом в Техасе, Огайо или Мичигане.

В свою очередь риелтор сообщил, что по поводу столь дорогой недвижимости потенциальные клиенты к нему обращаются, но пока ни одного конкретного предложения он не получил.

А пока прежние владельцы «золотого» парковочного места сдают его за $300 в месяц (17,8 тыс. рублей).

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