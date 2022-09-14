Риелтор утверждает, что уникальное месторасположение парковки оправдывает ее стоимость

В Сан-Франциско (штат Калифорния) на продажу выставлено парковочное место для автомобиля за $90 тысяч (5,35 миллиона рублей). Даже по меркам США это очень дорого, но риелтор утверждает, что уникальное месторасположение парковки оправдывает ее стоимость.

Выставленное на продажу парковочное место расположено буквально в одном квартале от стадиона Высшей бейсбольной лиги Oracle Park и может стать отличным приобретением для любителей этого чисто американского вида спорта.

Необычайно высокую цену участка риелтор, занимающийся его продажей, объясняет тем, что парковочное место, расположенное рядом с жилым комплексом, формально не является его частью. Таким образом, приобрести парковку можно не будучи жителем данного комплекса. Более того, можно даже проживать в другом городе.

– Вы можете оказаться в Кремниевой долине и захотеть иметь собственное парковочное место возле стадиона. Вы можете использовать его, и это не противоречит правилам здания. У вас может быть квартира в соседнем здании, или вы можете захотеть еще одно место, как многие мои клиенты, для вашей второй машины, – рассказал USAToday специалист по продаже недвижимости Билл Уильямс.

Журналисты провели небольшое исследование и выяснили, что пресловутое парковочное место стоит дороже, чем средний дом в Техасе, Огайо или Мичигане.

В свою очередь риелтор сообщил, что по поводу столь дорогой недвижимости потенциальные клиенты к нему обращаются, но пока ни одного конкретного предложения он не получил.

А пока прежние владельцы «золотого» парковочного места сдают его за $300 в месяц (17,8 тыс. рублей).