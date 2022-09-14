Израильская компания поставила на поток выращивание крошечных клещей Phytoseiulus persimilis Фото: EAST NEWS

Люди во всем мире готовы платить огромные деньги за так называемые органические продукты, выращенные практически без использования химии. В то же время без современных пестицидов урожай практически невозможно сохранить – слишком много вредителей готовы свести на нет усилия фермеров. И тут на помощь людям приходят биологические методы борьбы.

Израильская компания поставила на поток выращивание крошечных клещей Phytoseiulus persimilis и зарабатывает на этом миллионы долларов в год, пишет издание Haaretz.

Все дело в том, что эти паукообразные являются своего рода ренегатами – они уничтожают других клещей, которые наносят непоправимый вред растениям.

Ценных клещей, длина каждого из которых не превышает половины миллиметра, собирают в маленькие пакетики, похожие на чайные, и с великими предосторожностями отправляют заказчикам. Цена одного грамма Phytoseiulus persimilis составляет около $600 (почти 36 тысяч рублей).

Уникальность этих клещей состоит не только в их плотоядности, но и в их потрясающей прожорливости: в день такой малыш может съесть до семи клещей-вредителей или около 20 их яиц.

Живут плотоядные клещи недолго – всего около месяца, но за это время успевают дать потомство, доходящее до 50 особей. Вот только проблема в том, что там, где эти паукообразные нужны, климат не очень подходит для их размножения. Именно это и дает возможность выращивать их на продажу в долине неподалеку от города Бейт-Шеан в Израиле.