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В мире14 сентября 2022 5:05

В Израиле наладили бизнес на плотоядных клещах и заработали миллионы

Клещей покупают фермеры со всего мира
Юрий МАЙБОРОДА
Израильская компания поставила на поток выращивание крошечных клещей Phytoseiulus persimilis

Израильская компания поставила на поток выращивание крошечных клещей Phytoseiulus persimilis

Фото: EAST NEWS

Люди во всем мире готовы платить огромные деньги за так называемые органические продукты, выращенные практически без использования химии. В то же время без современных пестицидов урожай практически невозможно сохранить – слишком много вредителей готовы свести на нет усилия фермеров. И тут на помощь людям приходят биологические методы борьбы.

Израильская компания поставила на поток выращивание крошечных клещей Phytoseiulus persimilis и зарабатывает на этом миллионы долларов в год, пишет издание Haaretz.

Все дело в том, что эти паукообразные являются своего рода ренегатами – они уничтожают других клещей, которые наносят непоправимый вред растениям.

Ценных клещей, длина каждого из которых не превышает половины миллиметра, собирают в маленькие пакетики, похожие на чайные, и с великими предосторожностями отправляют заказчикам. Цена одного грамма Phytoseiulus persimilis составляет около $600 (почти 36 тысяч рублей).

Уникальность этих клещей состоит не только в их плотоядности, но и в их потрясающей прожорливости: в день такой малыш может съесть до семи клещей-вредителей или около 20 их яиц.

Живут плотоядные клещи недолго – всего около месяца, но за это время успевают дать потомство, доходящее до 50 особей. Вот только проблема в том, что там, где эти паукообразные нужны, климат не очень подходит для их размножения. Именно это и дает возможность выращивать их на продажу в долине неподалеку от города Бейт-Шеан в Израиле.

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