Многочисленные оговорки и путанные предложения, которые Псаки выдавала с самых высоких трибун, привели к появлению в русском языке термина «псакинг» Фото: EAST NEWS

Бывшая секретарь белого дома Дженнифер Псаки, известная своими оговорками, заявила, что ее приняли на работу в компанию NBC. По ее словам она очень волнуется.

– Первый день на новой работе. Я взволнована и польщена тем, что нахожусь здесь рядом с выдающейся командой. До скорой встречи на ТВ, – написала Псаки на своей странице в соцсетях.

А чтобы кто-нибудь не подумал, что она лжет, к посту Псаки приложила фото своего пропуска в компанию NBC Universal.

43-летняя Джен Псаки занимала пост пресс-секретаря Белого дома с января 2021 года до середины мая 2022 года, уступив его темнокожей представительнице ЛГБТ-сообщества Карин Жан-Пьер.

Многочисленные оговорки и путанные предложения, которые Псаки выдавала с самых высоких трибун, привели к появлению в русском языке термина «псакинг», обозначающего нелепости, произнесенные человеком вхожим во власть.

Предполагается, что в начале следующего года на NBC появится новое политическое шоу с Псаки, которое напрямую коснется президентской гонки в США в 2024 году.