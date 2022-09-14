Елизавета II очень много читала – газеты, парламентские отчеты, письма и прочее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские журналисты решили выяснить, каков был режим дня недавно умершей королевы Елизаветы II, позволивший ей сохранить активность и ясность ума до солидных 96 лет. Ведь то, что для своего возраста она находилась в хорошей форме, не станут отрицать даже ее недоброжелатели.

Как оказалось, секрет в физических и умственных нагрузках. Королева до последнего дважды в день выгуливала любимых корги, а от верховой езды по настоянию медиков отказалась всего несколько лет назад. Кроме того Елизавета II очень много читала – газеты, парламентские отчеты, письма и прочее.

По мнению источников, близких к монаршей особе, королева была человеком привычки и четко следовала распорядку, заведенному много лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Ее утро начиналось в 07:30 с чашки чая порции печенья. Затем следовала ванна и завтрак, во время которого королева просматривала газеты либо слушала радио. После завтрака наступало время почты и назначения аудиенций. После обеда она проводила посещения вне дворца. Вечером – ужин, телевизор либо настольные игры. Иногда – прием с коктейлем. Спать королева отправлялась к 23:00, прихватывая с собой свой дневник и книгу.

И так – день за днем, до 96 с лишним лет.