«Искандер» вооружен крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте огибая рельеф местности, а потому практически неуловимы

Минобороны России демонстрирует ночные кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по зоне проведения специальной военной операции.

««Искандер» вооружен крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте огибая рельеф местности, а потому практически неуловимы для противовоздушных сил противника. «Искандеры» могут гарантировано уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии фронта на территории противника. В зависимости от составляющих ракета может поразить цель большой площади - например, скопление живой силы или нанести точечный удар по подземному забетонированному сооружению. По словам ракетчиков при желании может залететь даже в форточку», - комментируют в Минобороны России.

Есть и баллистические ракеты, что падают на цель с большой высоты пробивая любые укрепленные инженерные сооружения.

Ракетчики днем и ночью накрывают такими ракетами вражеские склады с боеприпасами, командные пункты, укрепрайоны, средства противовоздушной обороны противника. Ракета может даже уничтожить даже движущийся поезд с боевой техникой или подкреплением на расстоянии до 500 километров.

«Дивизион принимал участие в поражении стационарной цели – пункт управления подразделениями ВСУ. Задача получена внезапно, в ночное время суток. Независимо от условий выполнения задачи, расчет справился своевременно. Расчет слажен на сто процентов…», - доложил о выполнении поставленной задачи журналистам командир стартовой батареи Артем.

47-тонный «Искандер» в лесу - иголка в стоге сена: пусковая установка накрыта специальной маскировочной сетью, что нейтрализует радиоволны, делая установку невидимой для разведки противника. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство.