Медведь подошел к праздничному столу и начал поглощать один за другим кексы с глазурью

Рауф и Лаура Маджидиан из Коннектикута позвали два десятка друзей, чтобы отметить двухлетие их сына Сайруса. Вечеринку устроили в саду. Когда малыши танцевали на поляне, пожаловал еще один гость – черный медведь.

«Все устраивали вечеринки на заднем дворе. Мы услышали первый громкий шум, обернулись, и вот медведь. Все взрослые, мы кричали на медведя. Его это не смутило», — рассказал Рауф Маджидиан Weekend Express HLN.

Лаура в этот момент начала хватать детей и прятать их в доме. Один из гостей стал снимать видео.

«Боже мой. Какой большой медведь», — комментирует в ролике женщина на заднем плане.

Медведь в это время подошел к праздничному столу и начал поглощать один за другим кексы с глазурью. Незваный гость не был агрессивным, никак не реагировал на людей. Когда сладости закончились – он спокойно вернулся в лес. Понравился ли такой сюрприз имениннику – не известно. Но гости долго приходили в себя после такой развлекательной программы.