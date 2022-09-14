Минобороны показало, как «Аллигаторы» перемалывают украинский спецназ посреди Днепра

Военное ведомство демонстрирует кадры объективного контроля уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС

На кадрах Минобороны экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с помощью ракет «Вихрь» уничтожают баржу с военнослужащими сил специальных операций ВСУ, что пытались таким образом замаскировавшись пересечь Днепр.

«Во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», - прокомментировал кадры подполковник Даниил.

По словам представителей военного ведомства авиагруппа подполковника Даниила первой прилетела в район Запорожской АЭС.

«Экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на удалении 15 километров, - рассказал офицер. - По объекту были выпущены две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого - в кормовую часть баржи.

На кадрах видно, что баржа получила серьезные повреждения и загорелась.

После выполнения боевого задания группа вертолетов продолжила выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции.

Напомним, 2 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что «нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм».

Отметим, что Зеленский атаковал Запорожскую АЭС с помощью артиллерии, речных катеров с морпехами, группами диверсантов и даже с помощью боевых беспилотников.

Это привело к перебоям с электричеством в Энергодаре и соседних населенных пунктах. Работу АЭС пришлось частично остановить.