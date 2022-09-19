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Общество19 сентября 2022 8:05

Эксперт в интернет-маркетинге Янина Соколенко:” Нужно уметь выделиться из общей массы”

Очень многие важные сферы жизни переходят в онлайн-пространство: покупки, образование, самореализация, общение, работа и прочее. Эти изменения позволяют людям выйти на лучший уровень жизни
Алексеев Сергей

Всеобщая цифровизация также дала превосходную возможность предпринимателям развивать свой бизнес, не выходя из дома. И, как следствие, целый ряд интернет-профессий всё больше завоёвывает популярность. Например, интернет-маркетологи. Редакция Комсомольской правды пообщалась с одним из лидеров в этой нише, Яниной Соколенко. Янина - интернет-маркетолог, владелица раскрученного личного бренда YANA_ZNAET, новатор, автор многочисленных методик по кратному повышению выручки, прибыли и среднего чека в среднем и крупном бизнесе с помощью инструментов онлайн и диджитал-маркетинга.

– Янина, как вы пришли к созданию собственной концепции продвижения личного бренда? Неужели, имеющихся инструментов и стратегий на рынке недостаточно для ваших клиентов?

– Опытным путем. Я несколько лет занималась консалтингом в области интернет-маркетинга для крупных брендов, прежде, чем концепция выкристаллизовалась. И затем был важный этап, когда от брендинга компании я перешла на личный брендинг топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Раньше я полагала, что люди с доходом в несколько миллионов рублей в месяц - очень уверенные в себе и не нуждаются в моих компетенциях. Но однажды меня пригласили работать над крупным проектом, суть которого состояла в продаже продукта через личный бренд владельца. Начав работать лично с основателем, я с удивлением обнаружила, что человек вовсе не уверен в себе. Это стало для меня инсайтом. Я увидела воочию, насколько могу быть полезна людям подобного уровня, поскольку умею раскрывать их сильные стороны через личный бренд.

Клиенты отмечают позитивные изменения уже на первом этапе, в ходе работы над позиционированием. Это часто становится откровением для человека, ведь он настолько уже в своей голове себя обесценил и не замечает, как много у него достоинств, умений и сильных сторон. Как только к нему возвращается уверенность в себе - закономерно взлетают продажи и вырастает чек. Причем в 10 раз минимум.

Накопив компетенции, опыт и кейсы, я разработала личный бренд YANA_ZNAET. Так на стыке интернет-маркетинга, брендинга и смекалки официально появилась моя авторская методика развития личного бренда, призванная помогать предпринимателям выйти на новый, более высокий уровень как профессионально и финансово, так и психологически.

– То есть начинали вы не с себя? Как вы создавали и продвигали свой бренд?

– Нет, все-таки начинала я с себя. Но действительно, допустила основную ошибку новичка - сначала я стремилась популяризировать свой продукт, не уделяя внимания личному бренду. Я пыталась продвигать исключительно своё дело - консалтинг в области интернет-маркетинга - не связывая его со своим именем и не развивая узнаваемый бренд. А это важно. Бизнес не должен быть обезличенным, иначе в обширном море других предпринимателей тебя попросту не заметят и не запомнят. Нужно уметь выделиться из общей массы.

Чтобы выстроить свой личный бренд YANA_ZNAET в соцсетях, я проделывала огромную работу: делала распаковку, анализировала конкурентов и параллельно анализировала целевую аудиторию, прорабатывала свой продукт, делала проблемные интервью, проводила платные и бесплатные консультации, собирала обратную связь. И только после этого уже принималась за работу. Этот опыт я скомпоновала в свою авторскую методику и теперь предлагаю своим клиентам.

С аудиторией я работаю по выстроенной мной схеме, которая включает в себя не только экспертную позицию, но и личностные человеческие качества. Я не выполняю механически свою задачу, а включаюсь в нее полностью. Значение имеют не только победы клиента в его сфере, но и проблемы, провалы, ошибки, личная боль и тревоги. Я погружаюсь и вникаю в каждую, казалось бы, мелочь, которая поможет выстроить правильную стратегию развития бизнеса. Например, в интернет-маркетинге недооценен сторителлинг. А он играет немалую роль. Я предпочитаю рассказывать реальные истории, которые подкупают искренностью, завлекают. Читатели и потребители вдохновляются, неподдельные эмоции мотивируют на желание следить за судьбой персонажей этих историй. А следовательно, подписаться на каналы, вступить в сообщество, стать частью лояльного к бренду и продукту комьюнити. Для получения такого эффекта нужно суметь найти подход к клиенту, раскрыть его, извлечь из его опыта эту полезную и важную информацию и впоследствии грамотно её использовать.

– Поделитесь результатами вашей работы как маркетолога в соц сетях. Скажем, расскажите про ваш топ-5 клиентов, какие качественные изменения произошли с ними после сотрудничества с вами?

– Успешных кейсов много, но, к сожалению, самые интересные, которые воспринимала как вызов и где нам удалось добиться потрясающих результатов, не могут быть опубликованы по договору о неразглашении. Но я понимаю ваш интерес и постараюсь его удовлетворить интересными примерами.

Олег Трофимов - основатель компании с оборотом 2,5 млрд рублей, продаёт трубы Газпрому, производит буровые вышки для Роснефти. Он захотел развиваться в новом дополнительном направлении и попробовать себя в бизнес наставничестве и в коучинге, для чего обратился ко мне. Я придумала интересный маркетинговый ход, оригинальные связки для повышения продаж. Меньше чем за месяц нам удалось совместными усилиями в новой нише вывести его на результат Х20 за 1,5 месяца. Несмотря на то, что Олег Трофимов до сотрудничества со мной обращался ко многим специалистам, никто так и не смог помочь ему, поэтому столь блестящий результат ошеломил и обрадовал его.

– Применение нестандартных приемов продвижения в социальных сетях - это и есть ваша тактика? Как вы это для себя формулируете?

– Мои нестандартные способы работы как интернет-маркетолога – это запускать триггеры. В соцсетях нужно заходить с козырей. Это сразу привлекает внимание, ведь, как я уже говорила, нужно ярко выделяться среди всех остальных, а, завладев вниманием потенциального покупателя, уже не отпускать его.

Один из приемов, который раньше никто не использовал - это разработанная лично мной схема продающего оффера, в которой мы используем не только интересные факты, но и подтверждающие эти факты фотографии в особой последовательности, благодаря чему идёт невероятно высокая конверсия в заявку.

Вообще у меня очень много авторских методик, поскольку я к каждой задаче, которую ставит передо мной клиент, подхожу индивидуально и творчески. В моей работе нет статичности: например, разработала формулу, применяешь ее, и она всегда бесперебойно работает. С таким подходом лучшим интернет-маркетологом не стать.

Я думаю, что у меня нет конкурентов моего уровня, потому что я - новатор и постоянно придумываю что-то особенное, невиданное ранее. Товары и услуги у многих предпринимателей сходны, но я знаю, как перенести фокус внимания покупателей именно на продукт моего клиента.

– Какой у вас средний чек? Насколько он отличается от среднего рыночного?

– В среднем smm-консалтинг стоит 50.000 рублей. Свои услуги я предлагаю за 500.000-1.000.000 рублей. Кажется, что разница колоссальная, но все зависит от целей клиента. Хочет дешевле - есть много предложений на рынке. Хочет с вау-эффектом, чтобы результат превзошел самые дерзкие ожидания - обращается ко мне. У меня большой поток клиентов не потому что они не разбираются в сфере, а потому что они умеют считать деньги: результат моих услуг - это кратное увеличение их прибыли.

Ещё один важный пункт – я никогда не делаю всю работу за клиента. Если вы думаете, что человек ко мне обратился, и я сама всё придумала, организовала и внедрила, то это не так. Я показываю и направляю клиента, прописываю стратегию, помогаю с подбором команды. Остальные шаги к успеху делает клиент. Уже давно Конфуций сформулировал, как оказывать помощь эффективно: «Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить». Я руководствуюсь этим постулатом в работе и убеждаюсь в том, что он работает. Благодаря этому, даже когда наша совместная работа завершена, клиент знает, что делать дальше, как удержаться на этой взятой новой для него высоте и продолжать успешно развивать бизнес самостоятельно. Таким результатом не стыдно поделиться с другом и коллегой, поэтому ко мне все чаще приходят по рекомендации.

Клиенты говорят, что моя уникальность еще и в том, что я не просто способствую развитию любого бизнеса и в разы увеличиваю прибыль, но и, что более ценно и важно, помогаю предпринимателю проявить себя, раскрыться, обрести уверенность в себе. Когда человек верит в себя и не умаляет своих заслуг перед потребителями, он не боится совершенствоваться и становиться ещё лучше, ведь этот процесс требует изменений, на которые, как оказалось, многие не отваживаются, предпочитая оставаться на достигнутом уровне и боясь замахнуться на большее.

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