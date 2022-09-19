Эксперт в интернет-маркетинге Янина Соколенко:” Нужно уметь выделиться из общей массы”

Всеобщая цифровизация также дала превосходную возможность предпринимателям развивать свой бизнес, не выходя из дома. И, как следствие, целый ряд интернет-профессий всё больше завоёвывает популярность. Например, интернет-маркетологи. Редакция Комсомольской правды пообщалась с одним из лидеров в этой нише, Яниной Соколенко. Янина - интернет-маркетолог, владелица раскрученного личного бренда YANA_ZNAET, новатор, автор многочисленных методик по кратному повышению выручки, прибыли и среднего чека в среднем и крупном бизнесе с помощью инструментов онлайн и диджитал-маркетинга.

– Янина, как вы пришли к созданию собственной концепции продвижения личного бренда? Неужели, имеющихся инструментов и стратегий на рынке недостаточно для ваших клиентов?

– Опытным путем. Я несколько лет занималась консалтингом в области интернет-маркетинга для крупных брендов, прежде, чем концепция выкристаллизовалась. И затем был важный этап, когда от брендинга компании я перешла на личный брендинг топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Раньше я полагала, что люди с доходом в несколько миллионов рублей в месяц - очень уверенные в себе и не нуждаются в моих компетенциях. Но однажды меня пригласили работать над крупным проектом, суть которого состояла в продаже продукта через личный бренд владельца. Начав работать лично с основателем, я с удивлением обнаружила, что человек вовсе не уверен в себе. Это стало для меня инсайтом. Я увидела воочию, насколько могу быть полезна людям подобного уровня, поскольку умею раскрывать их сильные стороны через личный бренд.

Клиенты отмечают позитивные изменения уже на первом этапе, в ходе работы над позиционированием. Это часто становится откровением для человека, ведь он настолько уже в своей голове себя обесценил и не замечает, как много у него достоинств, умений и сильных сторон. Как только к нему возвращается уверенность в себе - закономерно взлетают продажи и вырастает чек. Причем в 10 раз минимум.

Накопив компетенции, опыт и кейсы, я разработала личный бренд YANA_ZNAET. Так на стыке интернет-маркетинга, брендинга и смекалки официально появилась моя авторская методика развития личного бренда, призванная помогать предпринимателям выйти на новый, более высокий уровень как профессионально и финансово, так и психологически.

– То есть начинали вы не с себя? Как вы создавали и продвигали свой бренд?

– Нет, все-таки начинала я с себя. Но действительно, допустила основную ошибку новичка - сначала я стремилась популяризировать свой продукт, не уделяя внимания личному бренду. Я пыталась продвигать исключительно своё дело - консалтинг в области интернет-маркетинга - не связывая его со своим именем и не развивая узнаваемый бренд. А это важно. Бизнес не должен быть обезличенным, иначе в обширном море других предпринимателей тебя попросту не заметят и не запомнят. Нужно уметь выделиться из общей массы.

Чтобы выстроить свой личный бренд YANA_ZNAET в соцсетях, я проделывала огромную работу: делала распаковку, анализировала конкурентов и параллельно анализировала целевую аудиторию, прорабатывала свой продукт, делала проблемные интервью, проводила платные и бесплатные консультации, собирала обратную связь. И только после этого уже принималась за работу. Этот опыт я скомпоновала в свою авторскую методику и теперь предлагаю своим клиентам.

С аудиторией я работаю по выстроенной мной схеме, которая включает в себя не только экспертную позицию, но и личностные человеческие качества. Я не выполняю механически свою задачу, а включаюсь в нее полностью. Значение имеют не только победы клиента в его сфере, но и проблемы, провалы, ошибки, личная боль и тревоги. Я погружаюсь и вникаю в каждую, казалось бы, мелочь, которая поможет выстроить правильную стратегию развития бизнеса. Например, в интернет-маркетинге недооценен сторителлинг. А он играет немалую роль. Я предпочитаю рассказывать реальные истории, которые подкупают искренностью, завлекают. Читатели и потребители вдохновляются, неподдельные эмоции мотивируют на желание следить за судьбой персонажей этих историй. А следовательно, подписаться на каналы, вступить в сообщество, стать частью лояльного к бренду и продукту комьюнити. Для получения такого эффекта нужно суметь найти подход к клиенту, раскрыть его, извлечь из его опыта эту полезную и важную информацию и впоследствии грамотно её использовать.

– Поделитесь результатами вашей работы как маркетолога в соц сетях. Скажем, расскажите про ваш топ-5 клиентов, какие качественные изменения произошли с ними после сотрудничества с вами?

– Успешных кейсов много, но, к сожалению, самые интересные, которые воспринимала как вызов и где нам удалось добиться потрясающих результатов, не могут быть опубликованы по договору о неразглашении. Но я понимаю ваш интерес и постараюсь его удовлетворить интересными примерами.

Олег Трофимов - основатель компании с оборотом 2,5 млрд рублей, продаёт трубы Газпрому, производит буровые вышки для Роснефти. Он захотел развиваться в новом дополнительном направлении и попробовать себя в бизнес наставничестве и в коучинге, для чего обратился ко мне. Я придумала интересный маркетинговый ход, оригинальные связки для повышения продаж. Меньше чем за месяц нам удалось совместными усилиями в новой нише вывести его на результат Х20 за 1,5 месяца. Несмотря на то, что Олег Трофимов до сотрудничества со мной обращался ко многим специалистам, никто так и не смог помочь ему, поэтому столь блестящий результат ошеломил и обрадовал его.

– Применение нестандартных приемов продвижения в социальных сетях - это и есть ваша тактика? Как вы это для себя формулируете?

– Мои нестандартные способы работы как интернет-маркетолога – это запускать триггеры. В соцсетях нужно заходить с козырей. Это сразу привлекает внимание, ведь, как я уже говорила, нужно ярко выделяться среди всех остальных, а, завладев вниманием потенциального покупателя, уже не отпускать его.

Один из приемов, который раньше никто не использовал - это разработанная лично мной схема продающего оффера, в которой мы используем не только интересные факты, но и подтверждающие эти факты фотографии в особой последовательности, благодаря чему идёт невероятно высокая конверсия в заявку.

Вообще у меня очень много авторских методик, поскольку я к каждой задаче, которую ставит передо мной клиент, подхожу индивидуально и творчески. В моей работе нет статичности: например, разработала формулу, применяешь ее, и она всегда бесперебойно работает. С таким подходом лучшим интернет-маркетологом не стать.

Я думаю, что у меня нет конкурентов моего уровня, потому что я - новатор и постоянно придумываю что-то особенное, невиданное ранее. Товары и услуги у многих предпринимателей сходны, но я знаю, как перенести фокус внимания покупателей именно на продукт моего клиента.

– Какой у вас средний чек? Насколько он отличается от среднего рыночного?

– В среднем smm-консалтинг стоит 50.000 рублей. Свои услуги я предлагаю за 500.000-1.000.000 рублей. Кажется, что разница колоссальная, но все зависит от целей клиента. Хочет дешевле - есть много предложений на рынке. Хочет с вау-эффектом, чтобы результат превзошел самые дерзкие ожидания - обращается ко мне. У меня большой поток клиентов не потому что они не разбираются в сфере, а потому что они умеют считать деньги: результат моих услуг - это кратное увеличение их прибыли.

Ещё один важный пункт – я никогда не делаю всю работу за клиента. Если вы думаете, что человек ко мне обратился, и я сама всё придумала, организовала и внедрила, то это не так. Я показываю и направляю клиента, прописываю стратегию, помогаю с подбором команды. Остальные шаги к успеху делает клиент. Уже давно Конфуций сформулировал, как оказывать помощь эффективно: «Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить». Я руководствуюсь этим постулатом в работе и убеждаюсь в том, что он работает. Благодаря этому, даже когда наша совместная работа завершена, клиент знает, что делать дальше, как удержаться на этой взятой новой для него высоте и продолжать успешно развивать бизнес самостоятельно. Таким результатом не стыдно поделиться с другом и коллегой, поэтому ко мне все чаще приходят по рекомендации.

Клиенты говорят, что моя уникальность еще и в том, что я не просто способствую развитию любого бизнеса и в разы увеличиваю прибыль, но и, что более ценно и важно, помогаю предпринимателю проявить себя, раскрыться, обрести уверенность в себе. Когда человек верит в себя и не умаляет своих заслуг перед потребителями, он не боится совершенствоваться и становиться ещё лучше, ведь этот процесс требует изменений, на которые, как оказалось, многие не отваживаются, предпочитая оставаться на достигнутом уровне и боясь замахнуться на большее.