Днем 13 сентября Пашинян в парламенте республики называет предварительное число погибших с армянской стороны — 49 человек Фото: REUTERS

В ночь с 12 на 13 сентября начались боестолкновения между армянскими и азербайджанскими подразделениями на широком участке границы между двумя этими закавказскими республиками. Тогда же премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщив об «агрессивных действиях соседей» и об обращении Еревана в Совбез ООН и в руководство ОДКБ — в ожидании помощи.

Утром 13 сентября официальный Ереван заявил о ночном обстреле армянских населенных пунктов Сотк, Горис, Капан, Артаниш, Джермук, Ишханасара и Варденис с азербайджанских позиций.

А Баку, в свою очередь, предъявил армянским оппонентам обвинение в ночном минировании дорог на трех направлениях: лачинском, дашкесанском и кельбаджарском — по ним снабжались войска Азербайджана в данном регионе. С обеих сторон применялись артиллерия, минометы, беспилотники.

Днем 13 сентября Пашинян в парламенте республики называет предварительное число погибших с армянской стороны — 49 человек, и называет причиной эскалации провал переговоров между странами-соседями по Карабаху (Баку требует полного вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, Ереван не соглашается). Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих.

Вечером 13 сентября в онлайн-режиме проходит экстренный сбор руководства ОДКБ. В заседании Совета коллективной безопасности участвует президент РФ Владимир Путин, его коллеги из Казахстана и Киргизии, премьеры Армении и Таджикистана, секретарь Совбеза Белоруссии и заместитель генсека ОДКБ.

В ночь с 13 на 14 сентября становится известно, что ОДКБ отправляет в Армению миссию для оценки ситуации на границе во главе с генсеком организации, генерал-лейтенантом Станиславом Засем (Белоруссия) в сопровождении начальника объединенного штаба ОДКБ, ветерана афганских событий, генерал-полковника Анатолия Сидорова (РФ) и представителей государств-членов организации. Миссия должна подготовить доклад по ситуации и предложить варианты действий по деэскалации

Утром 14 сентября, начиная с 7.00 утра по Москве, со стороны Азербайджана в направлении армянского Джермука работали ударные беспилотники. По информации Минобороны Армении в направлении этого города, а также села Верин Шоржа отмечены также активные действия азербайджанской артиллерии и крупнокалиберного стрелкового оружия противной стороны.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что ВС Армении нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли азербайджанские подразделения в Кельбаджарском и Лачинском (юго-запад республики) районах.