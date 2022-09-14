Вступило в силу решение ЦБ о расширении тарифного коридора ОСАГО

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13 сентября в России тарифный коридор ОСАГО расширен на 26% вверх и вниз. Данное решение Центробанка принято исходя из ситуации на рыке запчастей. Иначе как кризисной ее не назвать. Согласно действующим Справочникам средней стоимости запчастей, детали подорожали в среднем на 30%, однако есть позиции, которые теперь стоят дороже в полтора раза. Вкупе с инфляцией это должно было привести к значительному удорожанию полисов ОСАГО. Тем не менее, этого не произошло. В первом полугодии 2022 средняя стоимость полиса выросла на 10%. Однако экономическая конъюнктура лучше не стала, и расширение тарифного коридора позволит защитить законопослушных и аккуратных водителей от более серьезного повышения стоимости ОСАГО. Так как страховые компании борются в первую очередь именно за таких клиентов, решение ЦБ дает им возможность еще более гибко подходить к ценообразованию. Ну а те, кто часто нарушает ПДД и регулярно становится виновниками аварий, будут вынуждены платить за ОСАГО еще больше.

Это принципиальный момент. Страховые компании могли бы и так повысить стоимость полисов, причем на законных основаниях. Сегодня в РФ средняя цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 30–50% ниже верхней разрешенной границы действующего тарифного коридора, умноженной на территориальный коэффициент региона. К примеру, в Пермском крае верхняя граница тарифного коридора составляет 10764 руб., средняя цена ОСАГО - 5399 руб. (на 50% ниже верхней границы). В Москве, городе с наибольшей долей автовладельцев, разрыв меньше. При средней стоимости ОСАГО в 8357 руб., верхняя граница тарифного коридора здесь равна 10764 руб. (на 22% ниже верхней границы). Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге, где верхняя граница тарифного коридора – 9807 руб., а средняя цена полиса в 7746 руб. (на 21% ниже верхней границы). Увеличение тарифного коридора даст страховым компаниям возможность стабилизировать рынок (повышение стоимости запчастей грозило операторам ОСАГО убытками), однако, как уже было сказано, аккуратные водители не пострадают. Платить больше придется только лихачам.

Когда ЦБ объявил о решении расширить тарифный коридор, пошли разговоры о том, что люди попросту перестанут покупать полисы ОСАГО. Однако в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА), который систематически осуществляет мониторинг ситуации на рынке, успокаивают: «Какого-либо увеличения числа участников дорожного движения без полисов ОСАГО мы не фиксируем, этот показатель составляет примерно 10% от общего числа транспортных средств, или около шести миллионов автомобилей в абсолютном выражении», - рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. И этот показатель, по его словам, остается стабильным на протяжении нескольких лет. А вот количество договоров страхования по ОСАГО постоянно растет: по данным РСА на 30 июня этого года действовало 36,66 млн договоров, это на 10% больше, чем было в июне 2021-го.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Фото: предоставлено пресс-службой РСА

Также Евгений Уфимцев подчеркнул, что приведенная выше цифра в 10% транспортных средств без полисов ОСАГО не означает, что по дорогам страны передвигается 6 миллионов автомобилей без «автогражданки»: многие зарегистрированные в России авто попросту не эксплуатируются. Сколько из них застрахованы, а сколько нет, подсчитать невозможно.

Расширение тарифного коридора стало очередным этапом реформы индивидуализации тарифов ОСАГО, которая идет уже три года. Цель реформы — сделать подход к формированию стоимости полиса ОСАГО максимально гибким, чтобы учитывать множество факторов, характеризующих каждого водителя. Аккуратные водители получают бонусы — и более дешевые полисы. Те, кто часто нарушает и становятся виновниками ДТП — платят больше. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО последние 3 года держалась на одном уровне — около 5600 руб.