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14 сентября 2022 9:00

Опубликовано последнее фото главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в экспедиции в Приморье
Александр КИСЛОВ
Владимир Сунгоркин скончался от инсульта 14 сентября 2022 года

Владимир Сунгоркин скончался от инсульта 14 сентября 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Опубликовано последнее фото главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, который скончался от инсульта в ходе экспедиции в Приморье на 69-м году жизни.

На снимке он стоит рядом с автомобилем вместе с другими участниками экспедиции.

Как писал сайт KP.RU, Сунгоркин в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября, в Приморском крае в ходе экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимиру Сунгоркину было 68 лет

Владимиру Сунгоркину было 68 лет

Фото: Архив "КП"

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина уже публично выразили главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также другие российские общественные и политические деятели и представители медиасообщества.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразили многие политические и общественные деятели

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразили многие политические и общественные деятели

Фото: "КП" Архив

Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске. Свою карьеру он начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).

В 1992-м году Владимира Сунгоркина избрали Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У него остались жена и пятеро детей.

УтратыИнтересноеВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»