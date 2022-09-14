Владимир Сунгоркин скончался от инсульта 14 сентября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Опубликовано последнее фото главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, который скончался от инсульта в ходе экспедиции в Приморье на 69-м году жизни.

На снимке он стоит рядом с автомобилем вместе с другими участниками экспедиции.

Как писал сайт KP.RU, Сунгоркин в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября, в Приморском крае в ходе экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимиру Сунгоркину было 68 лет Фото: Архив "КП"

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина уже публично выразили главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также другие российские общественные и политические деятели и представители медиасообщества.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразили многие политические и общественные деятели Фото: "КП" Архив

Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске. Свою карьеру он начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).

В 1992-м году Владимира Сунгоркина избрали Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У него остались жена и пятеро детей.