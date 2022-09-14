«Развитие Севморпути»: И суда пустить, и природе не навредить

Фото фонда Росконгресс

Железная дорога с возросшим объемом грузов явно не справляется. Дефицит провозной мощности в Минвостокразвития оценивают почти в 90 млн тонн ежегодно. И с учетом новых проектов он будет только расти. Поэтому нужно кардинальное решение вопроса. Решить транспортный вопрос может только Северный морской путь (СМП). О том, как это лучше сделать и что для этого нужно, на Восточном экономическом форуме обсуждали участники Первого заседания Совета участников судоходства по СМП.

АРКТИЧЕСКОЕ СУДОХОДСТВО

Развитие Севморпути — комплексная задача. Поэтому эффективное развитие судоходства по нему требует постоянной координации между грузоотправителями, судоходными компаниями и государством. Тем более что в условиях внешнего санкционного давления возникает необходимость переориентации грузовых потоков на восток, в связи с чем всё актуальнее становится освоение восточного направления СМП.

- Мы видим порядка 2 трлн рублей в год, которые вкладываются в проекты, чья долгосрочная экономическая модель зависит от обеспечения круглогодичной навигации по СМП. И когда мы смотрим на эти планы грузопотоков, мы понимаем, что не имеем права споткнуться. И с этим связано важнейшее решение правительства о консолидации полномочий по организации навигации на СМП в компании «Росатом», - заявил Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.

Долгосрочная стратегия — это то, что нужно всем: и грузоотправителям, и транспортникам. Инвестиции в развитие огромные. И в этом случае нужно понимать, что произведенная продукция не только найдет покупателя, но и доедет до него.

- Необходимо создание комфортных условий для грузоотправителей, недропользователей на десятилетия вперед. Именно такие сроки планирования должны быть. Вы прекрасно знаете, сколько строится ледокол, сколько он должен работать, а работать он должен экономически обоснованно, — заявил Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом».

В фокусе внимания Совета участников судоходства по СМП — выработка оптимальных механизмов по управлению арктическим судоходством, развитие международного сотрудничества в области использования СМП, включая международное транзитное судоходства, а также вопросы ледокольного обеспечения инвестиционных проектов в Арктике и повышения качества ледовых прогнозов.

НУЖНЫ СУДА ЛЕДОВОГО КЛАССА

Главная проблема Севморпути — это льды. А разбить их можно только ледоколами. При этом достичь необходимой провозной мощности можно лишь в том случае, если навигация будет круглогодичной и безостановочной.

- Потребность в арктическом судостроении намного выше, чем отечественные возможности. По нашим расчетам, 132 судна необходимо для реализации всех арктических проектов, 45 – это активный флот сейчас, 32 строится и 55 еще необходимо реализовать. Нужно начинать серьезную работу по новым подходам ледокольного обеспечения, — пояснил Владимир Панов, спецпредставитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом».

При этом для гарантированной доставки грузов покупателям в условиях арктического судоходства критически важным является выбор оптимального маршрута, учитывающего текущую и прогнозную ледовую обстановку.

- Для этого нам потребуются спутниковые снимки с отечественных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В настоящее время в радиолокационном диапазоне доступны исключительно иностранные снимки из открытых источников. Таких снимков мало, они крайне редко затрагивают наиболее сложные и необходимые нам участки акватории СМП. Требуется группировка российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, работающих в оптическом инфракрасном и радиолокационном диапазонах, обеспечивающих необходимое разрешение снимков, — раскрыл еще одну важную проблему Евгений Амбросов, зампред правления «НОВАТЭКа».

В Росгидромете на это ответили, что работа уже ведется. Сегодня на орбите Земли эксплуатируется гидрометеорологический спутник «Арктика-М №1». А до конца 2023 года планируется запустить еще четыре спутника типа «Кондор», «Обзор» и «Арктика-М №2». Они позволят снизить зависимость от иностранных провайдеров.

ЭКОЛОГИЯ — В ПРИОРИТЕТЕ

Все работы в Арктике находятся под пристальным вниманием экологов. Главная задача в нынешней ситуации — не навредить очень хрупкой арктической экосистеме. Для этого ученые планируют постоянно мониторить ситуацию.

- В настоящее время состояние морских экосистем в акватории СМП можно оценить как нормальное, транзитное и каботажное судоходство сейчас не оказывает на них серьезного влияния. Для контроля экологической безопасности судоходства работы по экологическому мониторингу необходимо продолжать, — считает Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

Все это вместе позволит задать стандарты экологического сопровождения логистической и хозяйственной деятельности в Арктике, оперативно оценивать ситуацию и принимать решения.

- Это важная задача, позволяющая создать нам национальный инструмент для контроля экологической безопасности, который базируется как на российском законодательстве, так и на международном праве, - уточнил Шабалин.