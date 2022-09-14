«Кровь экономики»: Как трансформация финансового сектора может стать драйвером роста

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Крупнейшие российские банки Запад отключил от системы SWIFT. А половину международных резервов просто заморозил. Приоритетная задача сегодня — максимально быстро и эффективно провести переформатирование финансового сектора с учетом меняющихся реалий. Как это сделать? Ответ на этот вопрос искали участники сессии «Финансовый сектор России: Первые итоги трансформации», который прошел в рамках Восточного экономического форума.

ПЕРВЫЙ УДАР ВЫДЕРЖАЛИ СТОЙКО

Санкции против России, введенные в 2022 году, оказались беспрецедентными даже по мировым меркам. Один из первых ударов принял на себя банковский сектор. И лет десять назад подобные санкции были бы действительно сокрушительными. Но на этот раз наши банки устояли. И это во многом благодаря как предварительной, так и оперативной работе Центробанка и правительства.

- Мы научились оперативно принимать антикризисные меры. Быстро принимались решения правительством и ЦБ - это и регуляторные послабления, и различные каникулы, мораторий на банкротство, льготные программы кредитования, которые, безусловно, помогли выдержать нашим отраслям экономики, - заявил Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации.

- Подушка ликвидности и решения государства помогли справиться с возникшими после введени санкций сложностями. Но трансформация впереди, - заявил Илья Торосов, первый замминистра экономического развития России.

По словам участников сессии, перед финансовой сферой стоит серьезный вызов. Ведь от нее, в том числе зависит функционирование других отраслей экономики. Важно создать условия как для долгосрочного устойчивого развития самого сектора, так и для поступательного обеспечения адаптирующейся экономики кредитным ресурсом.

- Сами по себе изменения в экономике настолько масштабные, что адаптация финансового банковского сектора к новым условиям будет идти не один год. Но она уже происходит. ВТБ с июля работает в прибыль. Нам удалось избежать массового дефолта клиентов. А что касается рублевых расчетов, работы кредитных карт и даже онлайн-банкинга - клиенты практически не почувствовали изменения, - заявил Андрей Костин, президент - председатель правления Банка ВТБ (ПАО).

ОПЕРАЦИЯ «ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ»

Одно из фундаментальных изменений на глобальном уровне — уход от гегемонии доллара в международных расчетах. Этот процесс начался примерно 10 лет назад. Но доля американской валюты во внешней торговле до сих пор очень велика. Теперь она будет снижаться гораздо быстрее.

- Очевидно, что ведущие мировые валюты — в первую очередь доллар и евро — себя дискредитировали, и весь мир увидел, кто есть кто. Это, безусловно, будет стимулировать даже не санкционные страны к переходу на расчет в национальных валютах. При этом чем дольше будут длиться санкции, тем больше будет доля расчетов в национальных валютах. Мы уже видим, что в России расчеты в юанях всего за несколько месяцев выросли с 0,4 - 0,5% до более чем 20%, — констатирует Николай Журавлев.

Многие азиатские страны начали постепенно избавляться от долларовых активов, опасаясь возможной заморозки со стороны США (расчеты в американской валюте проходят через американские банки).

- Такой силы, как раньше, в международной финансовой системе у доллара и евро больше не будет. Будут усиливать значение юань, рубль и другие валюты, — считает Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

При этом бесперебойное финансирование сейчас актуально как никогда. Для реализации многочисленных программ импортозамещения нужны деньги. И опираться здесь только на внутренние источники было бы неправильно. Это сильно затормозит процесс развития.

- Самая главная проблема — долгий инвестиционный процесс, наше финансирование инвестиционных проектов. Здесь мы очень сильно были зависимы от западного финансирования, и сейчас нам надо все это заместить внутренними ресурсами и средствами из дружественных стран, — пояснил Илья Торосов.

ГОТОВИМСЯ К ХУДШЕМУ, НО НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ

По мнению участников дискуссии, глубокая структурная трансформация российского финансового сектора не будет безболезненной.

- Я, честно говоря, в нашем банковском сообществе договорился о том, что вне зависимости от того, будут или не будут введены в отношении всего банковского сектора жесткие санкции, нужно действовать так, как будто они будут точно введены, — рассказал Игорь Шувалов.

В этом плане неизбежны изменения в профильном законодательстве, регуляторной и надзорной деятельности, работе фондового рынка, операциях на глобальных рынках, механизмах взаимодействия с клиентами, в том числе физическими лицами.

- В первую очередь в ближайшее время нужно восстановить доверие к финансовому рынку. Здесь очень важно вести правильную риторику со стороны государства. Нужно возвращать прозрачность отчетности наших компаний, которые котируются на бирже. Необходимо развитие фондового рынка. Нужно перезапускать индивидуальные инвестиционные счета, делать их реальным инструментом долгосрочных инвестиций граждан, — пояснил Николай Журавлев.

Часть этих инициатив уже имеют определенные очертания и скоро будут внедрены. В России уже около 20 млн частных инвесторов. Это люди, которые открыли брокерские счета. А учитывая, что на банковских вкладах лежат более 30 трлн рублей, - это тот ресурс, который может использовать государство для развития экономики. Главное — создать понятные стимулы для тех, кто захочет инвестировать в российские активы. И обеспечить гарантии безопасности подобных вложений. Последнее сейчас — наверное, самый важный аспект.