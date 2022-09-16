Микки Рурк: «Я годами звонил бывшей жене и плакал, как ребенок, мечтая ее вернуть»

Его настоящее имя - Филип Андре Рурк-младший. Хотя он родился в Нью-Йорке, почти все его предки родом из Европы - Ирландии, Шотландии, Германии, Франции Фото: EAST NEWS

В 80-е Микки Рурк добился всего, о чем может мечтать голливудский артист. У него были хорошие роли и отличные гонорары, он мог похвастаться восторженными отзывами критиков о своих работах (в том числе званием «нового Марлона Брандо» - которое, впрочем, критики кому только не присваивали). А в 90-е Рурк все это сам порушил, и десять с лишним лет считался бывшей звездой. И конченым человеком.

Это был печальный период: снимался он в основном в ерунде (многие фильмы выходили сразу на видео, минуя кинопрокат), ругался с режиссерами и продюсерами, зато нежно дружил с разными криминальными элементами. Как заметил один журналист, «частная жизнь у Рурка была такой, что среднестатистический сербский гангстер на его фоне показался бы изнеженным хлюпиком». В 2000-е он словно опомнился, вернулся в кино и вновь всем продемонстрировал, что он большой актер.

«НАПОР, МАГНЕТИЗМ И ЧИСТАЯ УЛЫБКА»

Его настоящее имя - Филип Андре Рурк-младший. Хотя он родился в Нью-Йорке, почти все его предки родом из Европы - Ирландии, Шотландии, Германии, Франции. (Больше всего в нем ирландской крови - желающие могут объяснить этим его буйный нрав). Имя Микки ему присвоил родной отец уже после того, как дал официальное - в честь Микки Мэнтла, своего любимого бейсболиста: просто постоянно называл так сына, оно и прилепилось.

С детства Микки страстно увлекался боксом, и впервые на ринг вышел в двенадцать лет. Ему был прямой путь в профессиональные боксеры, но в 19 лет он получил серьезное сотрясение мозга, и врачи категорически запретили заниматься боксом в течение года. Тут как раз приятель, ставивший пьесу в студенческом театре, предложил ему роль - и Рурку настолько понравилось играть, что он, забыв все на свете, метнулся в Нью-Йорк, чтобы поступать в Актерскую студию, самую престижную школу актерского мастерства в Америке. (Потом один из ее основателей, режиссер Элиа Казан, сказал, что выступление Рурка на вступительном прослушивании было лучшим за тридцать лет).

С детства Микки страстно увлекался боксом Фото: EAST NEWS

В кино он пришел не сразу, но успеха добился быстро. Его начали замечать уже в первых фильмах (Полин Кейл, самый знаменитый критик той поры, написала про Рурка в картине Барри Левинсона «Забегаловка»: «У него есть напор, есть магнетизм, и при этом - неожиданно - чистая, милая улыбка»). Одна большая картина следовала за другой: «Жар тела» Лоуренса Каздана, «Бойцовая рыбка» Копполы, «Год дракона» Майкла Чимино. Потом появились «9 1/2 недель» - эротическая драма со сложной судьбой. Она казалась неприличной не только посетителям советских видеосалонов, но и американским прокатчикам, и в результате чего пролежала на полке три года. А потом, перед выпуском, ее радикальным образом искромсали (в американском прокате она провалилась, и рецензентов не впечатлила). Но в Европе шла полная версия, и там Рурк стал секс-символом.

Да и вообще его особо любили в Европе. Например, за роль в «Пьяни», одной из очень немногих экранизаций Чарльза Буковски. (Сам писатель говорил, что предпочел бы видеть в этой роли Шона Пенна, а к Рурку относился по разному - возможно, в зависимости от настроения и количества выпитого: то сочинял панегирики в его адрес, то утверждал, что он все сыграл неправильно). Почти одновременно с «Пьянью», к которой питают нежное пристрастие синефилы-алкоголики, вышло «Сердце ангела» Алана Паркера. И режиссер «9 1/2 недель» Эдриан Лайн впоследствии заметил, что если бы Рурк умер в этот момент, навеки стал бы культовым персонажем, куда более популярным, чем Джеймс Дин.

Но умер он только для кино.

В 80-е Микки Рурк добился всего, о чем может мечтать голливудский артист Фото: EAST NEWS

«Я ДАЖЕ НЕ СТАЛ ЧИТАТЬ СЦЕНАРИЙ «КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА»

Один неудачный фильм следовал за другим. На «Франческо» Лилианы Кавани, где он сыграл святого Франциска Ассизского, критики не обратили особого внимания. А эротическую драму «Дикая орхидея», наоборот, заметили - и встретили дружным улюлюканьем (Рурк получил за нее свою единственную номинацию на «Золотую малину» как худший актер). «Джонни-красавчик», «Отходная молитва», «Часы отчаяния», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» последовательно провалились в прокате. При этом он, как дурак, отказался от отличных ролей во «Взводе», в «Человеке дождя», в «Неприкасаемых», в «Молчании ягнят»…

А еще Рурк безобразно вел себя на съемках. Алан Паркер, постановщик «Сердца ангела», называл работу с ним кошмаром - «он очень опасен, никогда не знаешь, что он выкинет на площадке». В Голливуде - как, впрочем, и везде - это очень не любят. И проблема была не только в дурных манерах и такой же славе: у Рурка наступил мрачный, депрессивный период, когда он перестал верить в себя как в актера. Настолько, что решил переключиться с кинематографа на бокс. Где не добился никаких успехов: в конце концов, ему было уже слишком много лет.

Но от его внешности почти ничего не осталось, просто в силу того, что в ходе боев ему несколько раз расквасили и практически изуродовали лицо. С тех пор, с 90-х, он периодически и прибегал к услугам пластических хирургов, - хотя операции, как назло, выходили неудачными. От хороших ролей он продолжал отказываться - например, когда ему позвонил Квентин Тарантино и предложил сниматься в «Криминальном чтиве», даже не стал читать сценарий (а Брюс Уиллис прочел, и ни разу об этом потом не пожалел). Зато Рурк соглашался на всякую ерунду. И водил дружбу, например, с Джоном Готти - одним из самых знаменитых американских мафиози, организовавшим немало убийств и ограблений.

В личной жизни тоже все было неладно. На съемках «Дикой орхидеи» у него начался роман с актрисой Кэрри Отис (говорили, что они и в кадре по-настоящему занимались сексом). Через два года после премьеры они поженились, но радости это не принесло: Отис увлекалась героином, Рурк, как поговаривали, ее поколачивал (его по требованию жены как-то привлекли за это к суду - правда, в итоге признали невиновным). В общем, неудивительно, что брак продержался только шесть лет. А потом Рурк еще десять лет не мог забыть свою бывшую, - все ждал, когда она к нему вернется. (Вообще, несмотря на брутальную внешность и сложный характер, человек он тонкокожий: первая жена, актриса Дебра Фейер, называла его «самым чувствительным изо всех мужчин, которых встречала»).

Однако Кэрри Отис не возвращалась, а Рурк все глубже погружался во тьму. «Я жил какой-то позорной, унизительной жизнью пять, шесть, семь, восемь, девять, пятнадцать лет подряд» - говорил он в интервью The Guardian. - «И я сам себя в это загнал. Я потерял все: жену, дом, друзей, имя в кинобизнесе. Платил 500 долларов в месяц за квартиру, в которой жил со своими собаками. Никто на самом деле не знал, как мне плохо. Друг подкидывал пару сотен долларов в месяц, просто чтобы я мог купить себе еды. И я все время звонил бывшей жене и плакал, как ребенок, пытался ее вернуть. Я был в отчаянии. И в полном одиночестве. И это длилось годами, годами».

«9 1/2 недель» - эротическая драма со сложной судьбой Фото: EAST NEWS

«ТОМ КРУЗ ИГРАЕТ ОДНУ И ТУ ЖЕ РОЛЬ 35 ЛЕТ ПОДРЯД!»

Что помогло Рурку выкарабкаться? Во-первых, хороший психиатр, которому он потом много раз выражал благодарность. Во-вторых - вера (он убежденный католик). В-третьих - хороший агент, благодаря которому Рурк начал снова получать роли в хороших фильмах. В 2006-м, правда, он еще раз отказался сниматься у Тарантино (который звал его в «Доказательство смерти»), зато снялся у Роберта Родригеса в «Однажды в Мексике» и «Городе грехов», у Тони Скотта в «Гневе» и «Домино»… И, конечно, сыграл лучшую роль всей жизни в «Рестлере» Даррена Аронофски. Роль во многом автобиографическую: его герой, Рэнди Робинсон, ведет такое же жалкое существование, какое вел сам актер. То, что Рурк не получил «Оскара», многие до сих пор считают катастрофической ошибкой Киноакадемии.

Примерно в то же время, когда вышел «Рестлер» - то есть в 2008-2009 году - он примирился с мыслью, что Кэрри Отис никогда не вернется в его жизнь. И завел роман с российской моделью Анастасией Макаренко. По голливудским меркам, эти отношения можно было назвать крепкими и продолжительными - целых шесть лет. Но в результате они расстались, и сейчас Рурк говорит в интервью, что живет один. Хотя иногда пишут, что с Анастасией он все-таки видится…

Ролей у него сейчас - море. Правда, большинство фильмов не может сравниться с «Рестлером» и «Городом грехов»: он не брезгует второсортными боевиками. Но совсем недавно снялся в картине 89-летнего Романа Полански «Дворец» (это один из семи фильмов с участием Рурка, которые выйдут в 2022-23 годах).

Что помогло Рурку выкарабкаться? Во-первых, хороший психиатр, которому он потом много раз выражал благодарность. Во-вторых - вера Фото: EAST NEWS

А в высказываниях он столь же бескомпромиссен, как и раньше. В июле этого года, например, обрушился на коллегу - Тома Круза, у которого вышел самый кассовый фильм за всю карьеру, «Топ Ган: Мэверик». Рурк заявил: «Эти успехи ни фига для меня не значат. Том Круз играет одну и ту же роль уже 35 долбаных лет подряд. Я это не уважаю. Мне плевать на деньги и на власть. А знаете, на что мне не плевать? Когда я смотрю на то, как работают Аль Пачино или Кристофер Уокен, или на ранние работы Де Ниро, или на Ричарда Харриса и Рэя Уинстона - вот тогда мне хочется быть таким актером, как они. И это очень важно для многих других ребят, которые пытаются вырасти как актеры!»