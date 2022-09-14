Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив рассказал о последней встрече с главным редактором «Комсомольской правды»

Владимир Николаевич Сунгоркин Фото: Евгения ГУСЕВА

«Очень много о чем есть вспомнить. Я в «Комсомольской правде» проработал 12 лет. Начал во Владивостоке, потом в Питере. Во Владивостоке Владимир Николаевич меня и нашел. И я ему обязан всем.

Я абсолютно точно помню, как мы встретились. Это был центр Москвы, один из отелей. Я вынырнул из метро, у нас была встреча на первом этаже в лобби, за чашкой кофе. Владимир Николаевич меня пригласил на собеседование. Мы с ним поговорили. Мне было 26 лет, наверное. И после этой встречи Владимир Николаевич назначил меня генеральным директором «Комсомольской правды»-Владивосток». Можете себе представить? И это был очень смелый поступок. А потом выяснилось, что у Владимира Николаевича таких смелых поступков очень много.

В последний раз мы виделись на ВЭФе, мы обедали. Много планировали. Потому что впереди было очень много экспедиций, и к этим экспедициям я тоже присоединялся. И в эту экспедицию я тоже должен был пойти, у меня не получилось просто.

Он был абсолютно бодрым, абсолютно полным планов. И он шел в экспедицию, которая была его мечтой. Она очень долго складывалась. И это была экспедиция мечты - посвященная Арсеньеву, его любимому и родному краю, по его родным местам, по родной тайге. И то, что это так случилось, в экспедиции, которая должна была стать одной из лучших в его жизни, это ужасный удар. Помимо того, что случилось, это просто какое-то стечение всего на свете».