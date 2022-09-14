Что делать, чтобы жилье на Дальнем Востоке стало доступным: на ВЭФ обсудили развитие строительной отрасли

Строительная отрасль - одна из ведущих в российской экономике. В последние годы она развивается опережающими темпами. Вот лишь одна громкая цифра: мультипликативный эффект от инвестиций в отрасли составляет около 400%. Ни одна другая отрасль российской экономики таких результатов не показывает. Серьезные успехи в строительстве в последние годы были достигнуты в том числе и на Дальнем Востоке. Что нужно сделать, чтобы в условиях санкций Запада поддержать дальневосточную стройку? С какими главными проблемами сталкивается строительная отрасль? Нужно ли продлевать государственную программу льготной ипотеки? Эти и другие вопросы обсуждались на сессии «Строительство: быстро, качественно, много», которая состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Участники сессии отметили, что стройка на Дальнем Востоке в последние годы идет ударно. Так, в прошлом году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) было введено рекордное количество жилья – более 3 млн кв. м. Объем нового строительства на Дальнем Востоке увеличился на 597 тыс. кв. м или на 25%. Для сравнения, в среднем по России – на 2%.

В этом году, несмотря на проблемы в экономике из-за санкций Запада, планку тоже удалось удержать. В первом полугодии объемы строительства в регионах ДФО выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строить жилье такими ударными темпами во многом помогает программа «Дальневосточная ипотека», которую власти запустили два года назад. Это самая популярная среди льготных ипотечных программ в ДФО. По ней выдается 75% всех льготных кредитов. Каждая вторая квартира в новостройках ДФО покупается с использованием льготного кредита.

- Строительство жилья стало для нас определенным вызовом, ведь долгое время акцент делался на инвестиционные проекты. Благодаря программе «Дальневосточная ипотека» мы сформировали устойчивый спрос на жилье. Теперь очень важно дать сигнал застройщикам не останавливать темпы строительства. Если мы скажем, что программа льготной ипотеки будет действовать только до 2024 года (программа рассчитана на этот период, - Ред.), то это будет очень плохой сигнал. Важно чтобы строительный рынок Дальнего Востока не упал, - отметил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

По его мнению, программа "Дальневосточная ипотека" должна быть продлена как минимум до 2030 года. Это станет сигналом для застройщиков, что со стороны населения на жилье будет гарантированный спрос.

- Это долгосрочные инвестиции с определенными рисками. И чем более прогнозируемыми будут программы субсидирования ипотеки, тем проще будет реализовывать продукты, - поддержал продление программы «Дальневосточная ипотека» член совета директоров «ГК «Самолет» Александр Прыгунков.

Участники дискуссии также отметили, что на Дальнем Востоке одновременно со строительством необходимо развивать рынок арендного жилья, а также решать проблемы с аварийным жильем.

- 47% людей, проживающих на Дальнем Востоке не возьмут ипотеку, даже, если она будет. Поэтому нужно развивать аренду. У нас уже есть проекты по субсидируемой аренде, - рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, также необходимо увеличить максимальный размер кредита по программе «Дальневосточная ипотека» как минимум до 9 млн.руб. (сейчас максимальный размер кредита составляет 6 млн.рублей).

Участники дискуссии отметили, что когда программа «Дальневосточная ипотека» только запустилась, то цены на рынке жилья выросли, поскольку спрос превышал предложение.

- Объем выданных разрешений на строительство на территории ДФО растет в хорошей динамике. На Дальнем Востоке уже более 93% жилья строится с применением проектного финансирования. Количество непроданных квартир составляет порядка 65% от всего, что выведено на рынок, — это означает, что цена будет стабилизироваться, что она точно не будет расти выше инфляции, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Он также добавил, что при строительстве жилья крайне важна инфраструктура.

- Если люди видят, что при строительстве воздвигается вокруг инфраструктура, то объемы продаж вырастают на 30%, - сказал Никита Стасишин.

- По социальной инфраструктуре мы готовы предложить нашу дальневосточную концессию. Мы должны предоставить комплекс мер, потому что, когда люди приезжают в новый квартал, они должны сразу увидеть школу и детский сад, больницу и поликлинику, - заявил Гаджимагомед Гусейнов.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников отметил, что в последние годы на Дальнем Востоке идет прирост населения. А вот качество жизни в регионе все еще серьезно отстает от среднероссийского.

- Состояние жилого фонда проигрывает средним показателям по России - и по обеспечению коммунальными услугами, и по ветхому жилью. Поэтому тема строительства многоквартирных домов и индивидуального строительства очень актуальна, - отметил Анатолий Печатников.

Он также напомнил, что на территории Дальнего Востока действуют все пять программ субсидирования ипотеки: льготная, семейная, дальневосточная, сельская и военная. Есть и еще один проект - ипотека для IT-отрасли. Но он пока пилотный.

При этом, по словам Печатникова, реально востребованными на Дальнем Востоке являются только три льготные ипотечные программы — дальневосточная, сельская и военная.

- Поэтому те бюджеты, которые изначально Минфин закладывал на субсидирование льготной и семейной, они доступны для перераспределения в пользу дальневосточной ипотеки, - отметил Печатников.

Он также согласился с тем, что программу льготной ипотеки нужно развивать, без этого застройщики не могут строить свои планы.

- И предельная сумма кредита в 6 миллионов рублей - это маловато, - добавил Анатолий Печатников.

Кроме того, он предложил реализовывать консолидированные программы. Например, многие работодатели готовы субсидировать покупку жилья своими сотрудниками. По его словам, также следуют выделять больше бюджетных денег на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

- По итогам первого полугодия ввод ИЖС больше, чем в многоквартирных домах, - отметил Анатолий Печатников.

Высказанные во время сессии предложения будут обобщены министерствами и представлены президенту. В планах правительства и дальневосточных властей - дальнейшее развитие строительной отрасли. Так, с 2024 года планируется реализация проектов комплексной жилой застройки в рамках программы «Дальневосточный квартал». Для этого уже отобраны 7 площадок. В ближайшее время эти площадки на конкурсной основе будут предоставляться для застройки инвесторам. Суммарно к 2030 году планируется строительство дополнительных 2,5 млн кв. м по всему ДФО.