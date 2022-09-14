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Общество14 сентября 2022 9:56

Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Генерал армии выразил соболезнования коллективу издания
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Пресс служба Министерства обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Пресс служба Министерства обороны РФ

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина.

Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела.

Он принимал активное участие в жизни страны, в течение многих лет являлся членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, уделял большое внимание освещению деятельности армии и флота. Его преданность работе, объективность и порядочность останутся достойным примером для всех, кто хочет связать свою жизнь со сферой медиа и СМИ.

Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки семье, родным и близким Владимира Николаевича."

УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»