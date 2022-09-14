Владимир Потанин объявил о передаче половины акций «Росбанка» в благотворительный фонд

Владимир Потанин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин объявил о намерении передать более половины капитала недавно приобретенного им «Росбанка» на общественно-полезные цели. Об этом сообщает телеграм-канал холдинга, в котором приводится заявление бизнесмена.

Так, 50% акций будут переданы в эндаумент (целевой капитал) Благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря этому он достигнет размера в 100 млрд рублей.

- Фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления, - заявил Потанин.

Благотворительный фонд Потанина был создан в 1999 году. Он финансирует многочисленные проекты в области образования, культуры, спорта, социальной помощи.

Кроме того, еще 10% акций «Росбанка» будут переданы на мотивационную программу для сотрудников самого банка. Сотрудники банка получат цифровые финансовые активы на акции банка, что сделает повысит заинтересованность в улучшении финансовых результатов.

Превращение работников компаний в их бенефициаров Потанин в своем заявлении назвал «воплощением идеи народного капитализма».

Глава «Интерроса» также отметил, что главную роль в управлении «Росбанком» будет играть Совет директоров, где большинство составят независимые директора.

Владимир Потанин приобрел «Росбанк» у французской группы Societe General в апреле 2022 года.

Стоит отметить, что Потанин был активным участником разработки законов об эндаументе некоммерческих организаций и цифровых активов (ЦФА). Ранее, в 2010 году он заявил, что не оставит свой капитал детям, а передаст его на благотворительность. А в 2013 году присоединился к международной филантропической кампании «Клятва дарения». Участники этой инициативы, запущенной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом, обещают передать на благотоврительность большую часть своего состояния. Таким образом, можно сказать, что сегодняшние решения Владимира Потанина являются логичным продолжением его предыдущих шагов по передаче своего состояния в пользу общества.