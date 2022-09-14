Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, «Комсомольская правда», Гамов Александр. Не стало Владимира Сунгоркина. Для нас это катастрофа. Я 29 лет с ним отработал. Я знаю, что вы с ним плотно сотрудничали.

- Да, не совсем доброе утро сегодня.

Я глубоко соболезную, и вам лично, и всем вашим коллегам. Я знаю, какой он был руководитель и, собственно, наверное, это во многом и его личная заслуга в том, что огромный механизм, огромное СМИ, как «Комсомольская правда», стало любимым средством массовой информации для десятков миллионов человек на земле. Без преувеличения.

Он был и журналист, и мужик - настоящий. Он был и путешественник, и исследователь, и энтузиаст, и отец, и муж. И просто очень-очень хороший товарищ и все это в высшей степени. Поэтому, конечно, это большая потеря, и ее невозможно восполнить. Мы всегда его будем помнить.

Мы с ним активно и по информационным делам взаимодействовали, и по делам Русского географического общества в медиасовете, в котором он состоял. Он был очень активным участником. Причем, не только активным участником, но организовывал какие-то экспедиции, потом делал для РГО материалы по результатам этих экспедиций, и всегда это вызывало повышенный интерес.

Поэтому это большая утрата. Глубоко соболезную.

- Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич.