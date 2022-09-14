Минобороны: Россия уничтожила до 150 украинских военных в Харьковской области

Ограниченный контингент Российской армии, Росгвардии и союзные войска Донбасса продолжают наносить массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий.

«На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что позиции пяти украинских бригад лишись на территории Донецкой Народной Республики «до 250-ти украинских военнослужащих и более 20-ти единиц военной техники, а в Запорожской области уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 5 единиц военной техники».

В Харьковской области потери противника составили до «150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники».

Частично денацифицировать за последние сутки российским войскам удалось 25-ю воздушно-десантную бригаду, 9-й полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотные бригады ВСУ, 103-й бригаду территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Донбассе ликвидированы: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64), радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

«В районе Кинбурнской косы Херсонской области истребительной авиацией ВКС России в районе уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», - отметил работу российских летчиков Конашенков.

Генерал-лейтенант также уточнил, что средствами ПВО за сутки сбито: 4 беспилотника, баллистическая ракета «Точка-У» , 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь - «Ольха» в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 - «HIMARS» в районах ряда населенных пунктов Донбасса, а также Каховской ГЭС и Антоновского моста.