Глава «Россотрудничества» в эфире радио КП выразил соболезнования по поводу кончины главного редактора «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

«Новость ошарашивает. Ничего, кроме очень сильной скорби, печали и горя. Я думаю, что многие разделяют эти чувства.

Владимир Николаевич был, есть такое выражение «человек эпохи Возрождения». Это человек энциклопедический, невероятно разных талантов и применения этих талантов. Он был и блестящий журналист, и блестящий управленец. Он сам вел эфиры, несмотря на то, что на нем была огромная нагрузка по управлению всем издательским домом. И я знаю, насколько тяжело эта тяжелая новость была воспринята в самом издательском доме, в редакции.

И хочу свои соболезнования высказать не только родным и близким, семье, друзьям, но и большой семье «Комсомольской правды», во всех ее ипостасях, будь то газета, радио, интернет-редакция. Потому что осиротели не только вы, мы все осиротели. Таких, как Владимир Николаевич, сейчас не делают», заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.