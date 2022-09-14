Вот какая теперь "Комсомолка": Владимир Сунгоркин давал шанс молодым

Владимир Сунгоркин Фото: Артем КИЛЬКИН

Утренняя новость о том, что не стало Владимира Николаевича Сунгоркина, повергла в шок. Этого просто не может быть. Это, наверное, какая-то ошибка. Но в редакции подтвердили.

Владимир Николаевич оставил теплые воспоминания и благодарность за то, что дал шанс. Он любил людей, видел таланты и приглашал на работу из регионов молодые дарования. Такой шанс получила восемь лет назад и я. Все эти годы я работаю в главной газете страны. Эти годы с лучшим редактором.

- Вот какая теперь "Комсомолка", - говорили мне люди, которым я звонила по работе.

Сначала я не могла понять. В разговоре становилось понятно, что молодежь долгое время ассоциировала газету со старшим поколением, мол, ее читают только пенсионеры. Но Владимир Николаевич не хотел застоя, он приглашал на работу молодежь. В нашей редакции много сотрудников, которым до 35 лет. Новые решения и методы работы всячески поддерживались, появился сайт kp.ru, радиостанция.

Владимир Николаевич был продвинутым редактором. Он успевал все: общаться с первыми лицами, вникать в редакционную текучку, читать соцсети, отвечать на личные сообщения своих работников. Успеть на форум во Владивосток и прочитать важный текст в номер "Комсомолки", заехать в редакцию и отправиться дальше. Такой темп ему нравился. Он и забирал много сил, но и давал драйв.

Он чувствовал время, знал о переменах, старался идти на опережение. Редакция всегда ждала вдохновляющих слов от Владимира Николаевича перед Новым годом, он умел поддержать, взбодрить, настроить, даже если год ожидался непростым.

Мои коллеги из других изданий и друзья удивлялись, что у нас такой современный редактор, которому можно написать "в личку" и посоветоваться по работе.

- Помню как ты отзывалась о нем... Светлый человек был, - стали мне писать друзья и коллеги, узнав трагическую весть.

Он успевал вникать во все, решать простые и спорные вопросы. Именно поэтому многие в редакции сейчас говорят "он был как отец".

Осознать и принять факт, что Владимира Николаевича нет, сложно. Человек, который дал тебе и многим коллегам шанс, перевернул жизни, должен был еще жить, жить, жить. Так же улыбаться. Казалось, что он никогда не был в плохом настроении. У него всегда был ответ: "Все будет нормально, все получится".

"Комсомольская правда" - это навсегда наш Владимир Николаевич Сунгоркин. Мир журналистики потерял человека, который шел против правил, который любил правду и мог дипломатично решать вопросы. Нам было чему поучиться. Спасибо за шанс. Мы будем вас помнить, Владимир Николаевич.

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