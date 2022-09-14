Владислав Фронин: С Владимиром Сунгоркиным мы собирались встретиться всем бывшим отделом рабочей молодежи

Владислав Фронин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это ужасная потеря. Для меня это последний главный редактор «Комсомолки».

Мы с ним вместе начинали в отделе рабочей молодежи. Это, наверное, 1975-й год . Я был корреспондентом, и тут пришел практикант Володя Сунгоркин. И тогда «старик» Фронин отправил его в первую командировку в Московскую область.

Мы не просто работали — мы вместе жили, вместе проживали свою историю «Комсомолки». Совсем недавно мы хотели встретиться вместе всем отделом рабочей молодежи, Тем, старым составом. Я встречался с Володей на Дне рождения «КП» в мае этого года. И он говорил, что хотел отметить юбиляров отдела рабочей молодежи. К нашему счастью, все ветераны того отдела живы. И никто не мог представить себе ужасную новость, что самый младший из нас уйдет раньше всех.

В такие минуты хочется сказать: Володя - мостик между старой «Комсомолкой» и новой «Комсомолкой». Он знал всех нас и дружил со всеми. Он был последним мостиком из прошлого века в ныненшний.

Его заслуга для меня в том, что он сохранил «Комсомольскую правду» - одну из немногих советских газет, пронес ее над этой рыночной пропастью в сложный переходный период. «Комсомолка» осталась общенациональной газетой в новой России.

Мы много спорили, у нас были разные взгляды на ряд процессов и в стране, и в коллективе. Это был честный, откровенный спор . Это были острые беседы. Тогда возникали разные коллективы. Творческие коллективы в сложные времена имели обыкновение расходиться, раскалываться. Это было больно, но это объективно.

Для меня главное — что Володя сумел сохранить «Комсомолку». И сегодня это потеря для все большой семьи. Это какая-то несправедливость.

Володя меня удивлял по-серьезному. Когда я говорю «семья рабочего отдела», семья «Комсомолки» - это не просто фигура речи. Мой дом — твой дом, в ночь, за полночь — всем мы делились. И радовались тому, что получалось сделать первыми.

В перестроечные годы он возглавил дирекцию и покупал первые компьютеры. Покупал первые диктофоны, и сам носил их в коробках. И тогда появилась первая возможность получать первую валюту и направлять в командировку журналистов, не спрашивая никого «сверху». Так начинались первые шаги новой «Комсомолки».

У нас разные были взгляды на то, как развиваться «Комсомольская правда»» - и это объективный и непростой процесс. То, что Володя сумел доказать свою правоту — его заслуга.

Лучшая память ему - его газета. Он заслужил такую память.

Он профессионал высочайшего класса. Который обладал талантом, кроме журналистского, талантом менеджера, талантом управленца. Не всем это дано. Не все талантливые главные редакторы сумели понять новое время. Он - сумел.

Володя соединил лучшие традиции качественной журналистки, профессиональный подход - с новой журналистикой. Это не просто журналистика интернета и какого-то полета. Это журналистика мысли, она сложная, она разная.

Многие в «Российской газете» вышли из шинели «Комсомолки».

Мы все люди одной группы крови — и мы понимаем друг друга лучше, чем кто-либо. Журналиста «КП» легко отличить от других. Чем отличается журналист «Комсомолки», (в чем тоже заслуга Сунгоркина) — он всегда все делает по-своему. Заголовок ? Нет я лучше придумаю свой. Сложный коллектив, сложные характеры.

В моем кабинете благодарность от «КП», отлитая в металле — «Комсомолка» выходит всем пожарам назло. Благодарны протянувшим нам руку помощи в трудную минуту. Большое спасибо. Всегда сердечно ваш. Владимир Сунгоркин. 13 февраля 2006 года.

Тогда, после поджара на улице Правды. 24, к нам переехал коллектив «КП». Это был уникальный случай — две редакции работали на одном этаже. Мы сидели через 3 кабинета с Володей.

В «Российской газетен» всегда отмечали день рождения «Комсомолки». И мы идем по одной улице — улице Правды.

Мы хотим поддержать журналистов КП - всем тяжело, а вам тяжело вдвойне.

Хочу от себя передать от себя всем ребятам: надо быть достойным памяти Володи Сунгоркина. На нем коллектив держался. Сейчас будет очень трудно и тяжело. И лучшая благодарность — это делать хорошую газету. Достойную Володи Сунгоркина.

Надо продолжать его дело. Мы конкуренты, но мы честные конкуренты, уважающие друг друга.

«Российская газета» выражает глубокие соболезнования коллективу «Комсомолки» в связи с уходом ее главного редактора, Владимира Сунгоркина.