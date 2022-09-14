Генералиссимусу Александру Суворову открыли бюст

В рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы» в Суворовском военном училище МО РФ в Санкт-Петербурге открыт бюст великому полководцу Александру Суворову.

В рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы» в Суворовском военном училище МО РФ в Санкт-Петербурге открыт бюст великому полководцу Александру Суворову.

«В наше время сохранение памяти о предках особенно важно. Пусть бюст Александра Васильевича Суворова станет одним из многих символов того, что мы помним и чтим свое прошлое», - обратился к суворовцам председатель Комитета по законности, правопорядку и безопасности Санкт-Петербурга Ольга Аришина.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Минобороны России, представители администрации города, и воспитанники Суворовского училища.

Начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков напомнил о победах прославленного полководца, проведшего большую часть жизни в военных походах.

В Русской православной церкви обсуждается возможность канонизации Суворова, который возил с собой в обозе походную церковь. А в бой вел воинов только после общей молитвы.

В своей знаменитой речи 18 сентября 1799 года на военном совете в женском францисканском монастыре Святого Иосифа в ходе итальянского похода Суворов произнес исторические слова: «Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы - русские! С нами Бог!»

Александр Суворов (скончался в 1800 году в возрасте 69 лет) мог лишить Наполеона армии задолго до Бородинского сражения, если бы не слабохарактерность Павла Первого, который завидовал заслуженному авторитету полководца.