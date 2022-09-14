Построят самый длинный каток, сделают ледовый парк арт-объектов: чем удивит новогодняя столица России - 2023 Новосибирск

Мэр Анатолий Локоть (в центре) с работниками стенда Новосибирска на выставке «Отдых Leisure». Фото: Пресс-центр мэрии города Новосибирска

- В 1930-х годах Новосибирск называли «сибирским Чикаго» - за его стремительное развитие. Это научный, промышленный и культурный центр Сибири. Самое главное событие этого года у нас - нам доверили быть новогодней столицей России. Концепция: вся страна в одном городе. Каждый федеральный округ с его национальными особенностями будет представлен в Новосибирске. Приглашаю всех приехать и оценить сибирское гостеприимство, - сказал мэр города Анатолий Локоть 13 сентября, выступая на форуме «Отдых Leisure».

Уголок новогодней столицы доступен на выставке до 16 сентября. Он рядом с главной сценой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Праздничные мероприятия в Новосибирске начнутся 1 декабря. Но самыми плотными будут две новогодние недели, с 25 декабря по 7 января.

- Все перечислить невозможно: программа насыщенная. Парад Дедов Морозов, фестиваль снежных баб, выступление звонарей со всей страны… В каждом районе города будет создан свой туристический кластер. И во всех районах есть места, где гости могут остановиться. Поэтому можно будет отмечать Новый год даже не покидая пределы района, - продолжает Анатолий Локоть.

В прошлом году новогодней столицей был Нижний Новгород. В январе он передал символическую снежинку Новосибирску. В 2024 году эстафету примет Суздаль.

Сотрудницы стенда Новосибирска гостеприимно консультируют всех обратившихся: расскажут, когда лучше приезжать и чему удивиться в их родном городе. Фото: Пресс-центр мэрии города Новосибирска

- Мы удивим всех снежинкой. Наш город научный, это город инноваций, поэтому и снежинка будет особенная. Приходите на церемонию «Электронная метель» 7 января, - анонсировал глава Новосибирска.

Его заместитель Анна Терешкова поделилась с kp.ru другими нюансами будущего торжества:

- Программа будет и серьезной, и шутливой. Слепим самую большую снежную бабу в стране, создадим самый большой каток в стране, с размахом отпразднуем Рождество и Новый год. Приезжать обязательно с детьми. У нас будет лучшая в стране елка, построим ледовый городок, который олицетворяет регионы нашей страны.

ЧЕМ УДИВИТ НОВОСИБИРСК

В восьми районах города появятся креативные туристические кластеры. Каждый символизирует один из восьми федеральных округов нашей страны. Например, в Центральном районе Новосибирска представят Северо-Кавказский округ, а в Первомайском - Дальневосточный. Это будут многомерные культурные пространства. В каждом пройдет ярмарка-презентация своего округа. С 2 по 6 января между кластерами будет курсировать экскурсионный автобус.

Фото: Пресс-центр мэрии города Новосибирска

На Михайловской набережной, вдоль реки Оби, построят один из самых больших катков в стране: он будет 1,5 километра в длину. Здесь же зажгут тысячи лампочек новогодней иллюминации. Заработает рождественская ярмарка: здесь будут удивлять не только сувенирами, но и национальной гастрономией.

В парке «Арена» и у «Новосибирск-Арены» откроется ледовый парк арт-объектов. С 24 декабря по 7 января будут регулярно проводиться интерактивы с гостями от аниматоров и снежные дискотеки.

За вдохновением можно отправиться в Театральный и Первомайский скверы, а также на бульвары вдоль улицы Ленина. Везде установят световые конструкции, сверкающие арки и арт-инсталляции для фото. Будут работать ярмарочные домики с сувенирами, кафе и рестораны.

Фото: Пресс-центр мэрии города Новосибирска

АФИША

• 22 - 25 декабря. Первый всероссийский съезд Дедов Морозов. В ККК имени Маяковского соберутся волшебники со всей страны. Форум-праздник по обмену опытом и общение с гостями новогодней столицы.

• 25 декабря. «Встретимся на катке». Артисты ледового шоу Ильи Авербуха откроют каток в Театральном сквере, у стен Новосибирского академического театра оперы и балета. В конце праздника - маппинг (проецирование видеошоу на здание) на фасаде театра.

• 31 декабря. «Всероссийский Новый год». В ночь на 1 января (до и после полуночи по местному времени) Новый год встретят восемь раз - с каждым из федеральных округов страны.

• 1 января. Шествие в Новый год. На Коммунальному мосту пройдет карнавал Снегурочек, снежных баб и Дедов Морозов со всех уголков России.

• 2 января. Фестиваль снежных баб. На Михайловской набережной накормят сибирскими пельменями, покатают на собачьей упряжке и тройке с бубенцами и слепят снеговиков.

• 7 января. Всероссийский фестиваль колокольного звона. Лучшие звонари приедут со всей страны и встретятся на Михайловской набережной, чтобы продемонстрировать виртуозное мастерство в большой праздник.

• 7 января. «Электронная метель». Финальное мероприятие новогодней столицы и передача символа торжества следующему городу.

Подробное расписание и программа на сайте новыйгод-здесь.рф

Фото: Пресс-центр мэрии города Новосибирска

КАК ДОБРАТЬСЯ, ГДЕ ЖИТЬ, КОГДА ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ

Новосибирск - крупный мегаполис с прекрасно развитой транспортной инфраструктурой. От аэропорта Толмачево до центра города всего 16 километров. Регулярные рейсы почти со всей страны. А железнодорожный вокзал практически в центре. В городе есть варианты жилья на любой кошелек: от пятизвездочных отелей крупных сетей до хостелов и арендных вариантов.

Ехать можно и взрослым путешественникам, и семьям с детьми. Для ребятни, кроме новогодних забав, есть аквапарк, большой зоопарк (звери как раз будут в нарядных зимних шубах), океанариум и планетарий. В оперном театре все новогодние праздники традиционно будут давать «Щелкунчика». Для тех, кому хочется лучше узнать третью российскую столицу, в городе и по области работают экскурсионные бюро.

Билеты и жилье бронировать лучше как можно раньше. Оптимально - за месяц-полтора.