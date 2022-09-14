Железнодорожники США грозят пустить под откос экономику страны

Вставшие по всей стране поезда обернутся экономике страны ежедневными убытками в 2 миллиарда долларов Фото: EAST NEWS

Если профсоюзы железнодорожной отрасли США завтра не договорятся с властями об удовлетворении своих требований об улучшении условий труда, то 16 сентября они грозят объявить общенациональную забастовку - впервые за последние 30 лет. Вставшие по всей стране поезда обернутся экономике страны ежедневными убытками в 2 миллиарда долларов. Предприниматели с ужасом ожидают провала всей цепочки поставок, что приведет к пустым полкам магазинов - главный индикатор благополучия общества потребления - и краху производств. Забастовка остановит транспортировку зерна, топлива, пиломатериалов, автозапчастей и множество других ключевых для экономики товаров.

Конечно, очень, как нынче говорят, прикольно, что давно сданный в утиль истории «пролетариат» может пустить под откос самую могущественную экономику мира в постиндустриальную эпоху. Но это именно так, а не страшилки злопыхателей: торговая палата США уже высказалась на этот счет: забастовка может обернуться «национальной экономической катастрофой». Профсоюзы, представляющие интересы свыше ста тысяч работников железных дорог, уже три года ведут переговоры об улучшении условий работы. Среди главных требований - упрощение получения отгулов для посещения врача и по семейным обстоятельствам. И здесь тоже отчаянная архаика - протест вызывает невыносимая, пусть и в представлениях нашего времени, эксплуатация наемного труда.

Все это, не забудем, происходит за пару месяцев до имеющих чрезвычайное значение для политического будущего страны промежуточных выборов. Президент Джо Байден, явно пытаясь подстраховаться, в июле своим указом ввел временный запрет на забастовки сроком в 60 дней, который истекает как раз в сентябре. Лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявил, что конгресс, «при необходимости, примет законодательство, чтобы остановить забастовку». Но для такой резолюции, чтобы она прошла сенат, потребуется 60 голосов, напоминает американское издание The Hill, что означает необходимость десяти голосов республиканцев. А многие из них уже дали понять, что встанут на сторону работников железных дорог.

Все эти забастовочные страсти разгораются на не менее горячем фоне, который создают новости с американской фондовой биржи. Индексы ведущих показателей обвалились после выхода данных о росте потребительских цен в США на 8,3 процента, что выше, чем прогнозировалось. Котировки акций ведущих предприятий резко просели, а некоторые комментаторы уже вспоминают прелюдию «великой депрессии».

Но даже если они глубоко не правы, паника - не признак грядущей стабильности или роста. Все уже ожидают, что Федеральная резервная система в ближайшие дни резко повысит ставки. А это означает гарантированное замедление экономического роста, который уже исхитряются называть «негативным ростом». Агенство Reuters, ссылаясь на свои опросы, определяет вероятность рецессии в США в следующем году в 45%. А вероятность того, что она случится в течение следующих двух лет, выросла с 50% до 55%.

Забастовка железнодорожников, паника на бирже… Но если посмотреть заголовки ведущих заокеанских СМИ, то вся боль американцев - о сражающейся с «Мородором-Россией» за свободу и ценности Запада Украине. Оказывается, как сообщает издание Summit News, ссылаясь на результаты опроса Института Гэллапа, не совсем так. Только 1% жителей США считают конфликт на Украине серьезной проблемой. А вот что действительно волнует там простых граждан, то это состояние экономики (12%), инфляция (17%) и неграмотные действия властей (17%)». Кстати, в марте, как подчеркивается, число американцев, которые переживали за украинцев, составляло 9%.