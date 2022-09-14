Полюбившая рэп Лариса Долина отказалась петь с Ольгой Бузовой

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о современной эстраде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о современной эстраде. В частности, ее расстраивает, что многие артисты не стремятся наработать хорошую дикцию. «Иногда я вообще не понимаю, о чем они поют! Чаще всего слышу набор нот, а не настоящие мелодии, на которых я воспитывалась», - пожаловалась певица в интервью «Телепрограмме».

Вместе с тем Долина хорошо отзывается о таких молодых артистках, как Mary Gu, Мари Краймбрери и Юлия Зиверт. Из мужчин она особо выделила Артема Качера и Burito, с которыми Долина уже пела, а также Даву. Также выяснилось, что певице нравится рэп — но только тот, где не звучит ненормативная лексика.

На вопрос, готова ли она записать дуэт с Ольгой Бузовой, Лариса Долина ответила категорическим отказом, параллельно отметив Милохина, назвав его «более-менее поющим»: «С Даней может быть, и спела бы, но с Бузовой — нет».

Не видит Долина перспектив и в сотрудничестве с поющей тиктокершей Валей Карнавал, с которой она схлестнулась в стихийном споре youtube-шоу «Музыкалити». Напомним, тогда Карнавал заявила, что учиться перед тем, как петь на людях, вовсе необязательно, что вызвало закономерное возмущение Долиной. После шоу Валя искала примирения, прислала народной артистке подарок — гитару-укулеле, но ничего, кроме недоумения со стороны Долиной, не добилась.

В субботу, 10 сентября, в 17.00 на канале МУЗ-ТВ стартует шоу «Битва поколений», где в вокальном мастерстве будут состязаться ветераны эстрады и молодые популярные исполнители. В числе участников - Диана Арбенина, Даня Милохин, «Иванушки International», Zivert, Николай Басков, «На-На», Ваня Дмитриенко и другие. Лариса Долина входит в состав жюри проекта.