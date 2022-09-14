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Общество14 сентября 2022 12:35

После «проработки» у Сунгоркина море было по колено

Спецкор «Комсомольской правды» вспоминает своё знакомство с главным редактором, когда он еще им не был
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Владимир Николаевич действительно был человеком строгим, иногда суровым, но справедливым

Владимир Николаевич действительно был человеком строгим, иногда суровым, но справедливым

Фото: Артем КИЛЬКИН

Какой это был год, точно не помню. Давно было. Я тогда – студентка журфака МГУ и стажерка «Комсомольской правды» - газеты с тиражом в 22 миллиона. Как было принято в редакциях, сражеров гоняли по всяким бессмысленным заданиями, надо же чем-то занять. Написав несколько репортажей для рубрики «Весна в московском зоопарке», съездив в Пензу на турнир по прыжкам в воду «Весенние ласточки», я решила взять инициативу в свои руки. И находить темы самостоятельно. Вот, например, репортаж с «Мосфильма».

В то время на «Мосфильм» неожиданно (и почти тайно) приехала звезда французской «новой волны» Жанна Моро. Она снималась у режиссера Рустама Хамдамова. Станислав Говорухин только что снял свой фильм «Так жить нельзя». А Леонид Филатов - «Сукины дети»… Жизнь на киностудии кипела и было много, о чем написать. Я и написала.

Моя заметка про Жанну Моро стояла в номере. Что вызвало бурю негодования у ведущей (к тому же штатной, в отличие от меня) журналистки отдела культуры. «Какая-то стажерка и звать ее никак влезла на нашу поляну!». И она на меня нажаловалась. А начальством в тот день был Сунгоркин. Он был ведущим номера и работал редактором отдела рабочей молодежи. Над ним стояло много кого: и главный редактор, и замглавного, и ответственный секретарь… Но почему-то именно от Сунгоркина зависела и судьба моей заметки, и вообще моё дальнейшее пребывание (или наоборот) в газете. Он вызвал меня на ковер. Пока я шла по коридору, все кто был в курсе, выражали мне глубокое сочувствие. Вроде как иду на казнь или в гости к Карабасу Барабасу. Сунгоркина побаивались, хотя он тогда не был первым лицом в редакции. И вот отдел рабочей молодежи. А в нем - вальяжный мужчина в районе 40 лет, который почему-то мне напомнил американского шерифа – ноги на стол, сигарета в зубах... И говорит мне «шериф»: что же ты забежала на чужую поляну, не поставив в известность старших товарищей? Пораспекал немного, при этом за инициативу похвалил. И заметку мою не снял из номера. Мне после той проработки у «шерифа» уже море было по колено (так мне казалось).

Та самая заметка

Та самая заметка

Звучит банально (особенно если помнить, что из любимых выражений Владимира Николаевича было - «за рамками банальности»), он действительно был человеком строгим, иногда суровым, но справедливым. Мог жестко отчитать. Но по делу. И журналистские удачи отмечать не забывал.

Как и большинство в сегодняшней редакции, я не помню (стажерская практика не в счет) жизни в «КП» до Сунгоркина. И пока с большим трудом представляю, как будет после него. Главное, наверное, нам всем Владимира Николаевича не подвести.

УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»