Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Сергей Лавров Фото: REUTERS

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Николаевича Сунгоркина.

Ушел из жизни блестящий профессионал, настоящий энтузиаст своего дела, посвятивший всю свою жизнь журналистике.

Биография Владимира Николаевича неразрывно связана с «Комсомольской правдой». Он сделал из газеты действительно уникальное издание, завоевавшее популярность у многих поколений читателей по всей России и далеко за ее пределами. Благодаря его разностороннему таланту всенародно любимая «Комсомолка» стала хорошо узнаваемым международным брендом. Принципиальная гражданская позиция Владимира Николаевича Сунгоркина, его исключительная порядочность снискали ему уважение на Смоленской площади.

Высоко ценил связывающие меня с Владимиром Николаевичем добрые товарищеские отношения. Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствие и поддержки"

Сергей Лавров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции

Причиной смерти Владимира Николаевича стал инсульт (подробнее)

«Он предложил пообедать, а через три минуты ему стало плохо». Последние минуты жизни Владимира Сунгоркина

Вместе с главным редактором «Комсомолки» в экспедиции был и его заместитель - Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его глазах (подробнее)

Биография Владимира Сунгоркина: как мальчик из глуши стал главным редактором «Комсомольской правды»

Владимир Сунгоркин прошел путь от простого корреспондента до главного редактора и генерального директора самой популярной в России газеты «Комсомольская правда» (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует соболезнования, направляемые в "Комсомольскую правду" в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина (подробнее)

Путин - о смерти Владимира Сунгоркина: "Был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком"

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина (подробнее)

МНЕНИЕ

Владимир Сунгоркин ушел по-репортерски, навсегда оставшись в вечной командировке

Умер редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин (подробнее)

«Сунгоркин всегда был на стороне маленького человека, которого надо защитить»

Военкор КП Александр Коц рассказал о главном редакторе «Комсомольской правды» (подробнее)