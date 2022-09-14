Вячеслав Володин о Владимире Сунгоркине: «История успеха «Комсомольской правды» неразрывно связана с его именем»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и главный редактор, генеральный директор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин Фото: Иван МАКЕЕВ

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина. - Написал Володин. - Владимир Николаевич посвятил всю свою жизнь любимому делу — журналистике. История и успех «Комсомольской правды», одного из самых популярных изданий, неразрывно связаны с его именем. Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине.

Светлая память».

Новость о смерти Владимира Николаевича Сунгоркина сегодня стала для всей нашей огромной редакции настоящим потрясением. Корпункты и региональные отделения «Комсомолки» разбросаны по всей стране от Калининграда до Находки. И отовсюду сегодня в Москву летят соболезнования и слова поддержки. Мы все скорбим.

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