Вячеслав Володин о Владимире Сунгоркине: «История успеха «Комсомольской правды» неразрывно связана с его именем»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и главный редактор, генеральный директор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина. - Написал Володин. - Владимир Николаевич посвятил всю свою жизнь любимому делу — журналистике. История и успех «Комсомольской правды», одного из самых популярных изданий, неразрывно связаны с его именем. Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине.
Светлая память».
Новость о смерти Владимира Николаевича Сунгоркина сегодня стала для всей нашей огромной редакции настоящим потрясением. Корпункты и региональные отделения «Комсомолки» разбросаны по всей стране от Калининграда до Находки. И отовсюду сегодня в Москву летят соболезнования и слова поддержки. Мы все скорбим.
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