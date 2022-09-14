В России прошли Дни культуры Казахстана

В павильоне Республики Казахстан на ВДНХ открылась фотовыставка, посвящённая жизни и творчеству Розы Баглановой (1922-2011) – оперной и эстрадной певицы, народной артистки СССР, Народному герою Казахстана, любимой миллионами ценителей вокального искусства. Певица принимала участие в Победном концерте в Берлине 9 мая 1945 года, встречалась с Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди. Открывая экспозицию, посетивший Москву министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев отметил, что певица была большой артисткой, гордостью казахского народа, кумиром целого поколения.

«Отрадно, что столь крупные мероприятия в её память прошли не только в Казахстане, но и в Москве, ведь Россия занимала особое место в жизни и творчестве выдающейся певицы. Без преувеличения можно сказать, что её жизненный путь стал олицетворением духовной близости народов наших стран, – сказал министр. – Уроженка Казалинского района Кызылординской области, пройдя войну, выступая на передовой, в последующем покорила сцены не только союзных республик, но и целого ряда зарубежных стран. Долгое время Роза Багланова была лицом казахского исполнительского искусства, достойно представляла наш народ на одной сцене с такими артистами, как Александр Вертинский, Николай Черкасов, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Игорь Ильинский, Аркадий Райкин, Святослав Рихтер. Уверен, что посетители выставки смогут оценить невероятный масштаб личности Розы Баглановой».

Выставка на ВДНХ проходит в рамках Дней культуры Казахстана в России, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Праздничные мероприятия состоялись не только в Москве, казахстанских деятелей культуры в эти дни принимали Астрахань и Казань.

«В этом году мы приехали к вам»

В беседе с корреспондентом «КП» министр культуры и спорта Казахстана отметил, что в прошлом году в рамках Дней российской культуры в Казахстане его страну посетил хор имени М.Е. Пятницкого и ансамбль «Вологодские кружева».

«В этом году мы приехали к вам. Это ежегодные мероприятия, в следующем году к нам снова приедут деятели культуры Российской Федерации. Такие мероприятия очень важны. Особенно для молодёжи, потому что через призму культуры мы можем видеть историю, видеть то, что нас связывает. Возьмите этот павильон – посетившая его молодёжь из Казахстана испытает чувство гордости, она узнает, что в далёком 1954 году Республика Казахстан уже выставляла здесь для всего Советского Союза свидетельства своих достижений, почувствует связь поколений, – сказал Даурен Абаев. – Мы рассматриваем возможность познакомить российских граждан и с более современными жанрами, у нас есть такое музыкальное направление как инди-поп, он очень популярен в Казахстане, в следующий раз я смогу вас пригласить на концерт в этом жанре».

По словам министра, традиции ежегодных дней культуры России и Казахстана не так много лет, однако это направление сотрудничества динамично развивается.

«Как раз сегодня мы провели переговоры с Министерством культуры Российской Федерации и договорились, что будем расширять сотрудничество. Например, мы можем проводить дни казахстанского кино в России, у нас есть, что показать российскому зрителю. Одним словом, культурный обмен будет расширяться, потому что в этом есть потребность и в России, и в Казахстане», – заключил Даурен Абаев.

В открытой им фотовыставке представлено более 30 снимков, повествующих о жизни Розы Баглановой. Каждая из фотографий раскрывает не только страницы жизни и творчества певицы, но и штрихи прожитых ею эпох.

В этот же день в Московском международном Доме музыки прошёл концерт, посвящённый 100-летнему юбилею Розы Баглановой. В программе приняли участие народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженная артистка Айгуль Улкенбаева, заслуженные деятели Казахстана Мадина Садвокасова, Салтанат Ахметова, Нурлан Бекмухамбетов, победитель российского музыкального телевизионного конкурса «Голос Дети-2019» Максим Ержан и другие мастера культуры Казахстана, любимые россиянами.

От Астрахани до Москвы

В рамках Дней казахстанской культуры в России состоялись концерты, выставки художников из Казахстана, показы фильмов. На концертной сцене Астраханского культурного центра имени Курмангазы состоялся концерт мастеров искусств Казахстана. В нём приняли участие виртуозы-домбристы и заслуженные артисты Республики Казахстан. Венцом музыкального вечера стало выступление Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы (виртуоза-домбриста и композитора Курмангазы Сагырбаева (1818-1889).

Перед концертом к зрителям обратились вице-губернатор Астраханской области Олег Князев и заместитель главы Атырауской области Казахстана Кайрат Нуртаев, отметившие значимость этого культурного события для развития межгосударственных отношений и укрепления дружбы народов обеих стран, связанных многовековой историей. «Искренне рад, что партнёрство в культурной сфере занимает особое место в выстраивании добрососедских отношений», – сказал вице-губернатор Астраханской области.

В Академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани прошёл гала-концерт, посвящённый Дням культуры Казахстана в Республике Татарстан.

«Это значимое событие в истории дружбы наших народов. Для Татарстана казахский народ – это братский народ. Для нас важно, что народ Казахстана очень бережно сохранил свою музыкальную традицию», – считает министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

В фойе театра открылась выставка картин казахстанских художников, предоставленная Елабужским музеем-заповедником.

В празднике принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев, который, пользуясь случаем, встретился с председателем Государственного Совета Республики Татарстан и обсудил широкий круг вопросов сотрудничества между российским регионом и дружественным государством. Как сообщает ресурс mynamaz.ru, стороны подчеркнули настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие и поддержание принципов межрелигиозного диалога, добрососедства и взаимоуважения. «Казахский и татарский народы имеют общую культуру, общий язык и корни. Сегодня Казахстан и Татарстан продолжают сотрудничать, и это сотрудничество расширяется с каждым днём», – сказал Ермек Кошербаев.

«Безусловно, эти Дни культуры – значимое событие в истории дружбы наших народов, – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. – Для Татарстана казахский народ – это братский народ. Для нас важно, что народ Казахстана очень бережно сохранил свою музыкальную традицию».

Символично, что именно в эти же дни павильон Казахстана на ВДНХ стал площадкой, на которой расположилась экспозиция украшений, созданных Ильгизом Фазулзяновым, российским ювелиром с мировой славой. Его произведения из золота, эмали и цветных драгоценных камней выставлялись в коллекциях музеев Московского Кремля и Алмазного фонда России, они с успехом продаются на аукционах Christie's и Bonhams. Будете на ВДНХ – загляните. Не пожалеете, очень красиво!