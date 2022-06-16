Антон Бордюг: «За малой авиацией в энергетике — будущее!»

Часто именно эффективность энергопотребления становится козырем в экономическом соперничестве корпораций, регионов и целых стран.

Как и любая отрасль, энергетика развивается благодаря смелым и целеустремленным людям, которые умеют сочетать глубокие профессиональные знания и умение мечтать. Пример тому — молодой российский энергетик Антон Бордюг. Он зарегистрирован в органах Ростехнадзора в статусе электролаборатории с самым высоким уровнем допуска и может работать с сетями и оборудованием свыше 1000 вольт, как эксперт в области энергобезопасности сотрудничает с сотнями предприятий и организаций, но главным своим делом считает создание проекта электролаборатории на базе вертолета МИ-2, чтобы вывести надежность энергосистем в труднодоступных регионах на новый уровень.

- Как вы пришли в профессию? Стать энергетиком было осознанное решение или случайность?

- С самого детства меня привлекал электрический ток. Задумайтесь! Ведь это уникальное физическое явления, он невидим, неслышим, неосязаем. Его природа, его колоссальные возможности и значение в жизни всего человечества стали для меня предметом пристального интереса и источником вдохновения.

Сколько себя помню, меня всегда удивлял футуристический вид подстанций и электростанций. Мне было интересно разобраться во всех этих непонятных, на тот момент проводах и «архитектурных» формах. Уже в 8 классе я четко решил, что буду энергетиком и начал делать упор на изучение электрических явлений в физике. Для меня всегда было важно приносить пользу обществу, еще в школьные годы я осознал, насколько важна бесперебойная работа энергетической системы города, региона, страны. Мне захотелось стать частью этого большого комплекса, от которого зависит очень многое.

Свою роль сыграла и поддержка родителей, они увидели в мальчишеском интересе возможность профессионального становления в будущем. Поэтому, я поступил в Северо-Кавказский государственный технический университет и окончил его в 2011 году, получив диплом по специальности «Инженер электроснабжения».

- Как развивалась ваша карьера после получения образования? Энергетика — это та отрасль, где можно добиться профессионального успеха или требуются долгие годы «ученичества» у специалистов-практиков?

- На самом деле, я пришел в энергетику задолго до получения диплома. Мне кажется, что, получая теоретические знания в вузе, нельзя отрываться от практики. Надо при любой возможности учится, впитывать опыт, осваивать то, как та или иная операция выполняется практически, работать руками.

В 2008 году я году поехал в США по студенческой программе и получил возможность посмотреть, как ведется работа за рубежом. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт энергосетей и оборудования — даже в студенческие годы для меня это были не пустые слова, а совершенно конкретные действия, процедуры, регламенты.

Обучаясь на старших курсах политеха, попал в группу специалистов-стажеров, начав трудовой путь в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга». Это очень важный для меня опыт, знакомство с энергосистемой России изнутри, возможность почувствовать себя ее частью и понять, как много зависит от точных и своевременных действий конкретного человека.

Пожалуй, единственный период моей взрослой жизни, когда я был далек от энергетики — с 2011 по 2012 год, когда проходил срочную службу, был десантником. С 2012 года я уже не расставался с энергетикой, правда мой путь от инженера-стажера до технического руководителя занял всего два месяца.

- Разве такое возможно? Кажется, что энергетика — это очень традиционная отрасль, в которой опыт и профессиональный «вес» нарабатываются годами и десятилетиями?

- Да, сейчас десять лет спустя, мне самому не верится, но факты неумолимы. Я пришел в качестве стажера в Инженерно-технический центр «Голиаф» на должность инженера-энергоаудитора, а уже через два месяца возглавил все технические службы. В моем подчинении было порядка 20 человек, из них восемь инженеров-энергоаудиторов, два начальника отдела, восемь инженеров отдела управления проектами (полевые игроки, непосредственно собирающие информацию на объектах), два инженера-эксперта, проводивших оценку уже разработанной документации. Это были очень разные люди в возрасте от 20 до 50 лет, благодаря объединению теоретических знаний, внедрению передовых методик и богатому практическому опыту нам удалось создать высококлассную команду по оказанию услуг энергоаудита в государственном секторе (обследование, разработка документации, расчеты и внедрение энергосберегающих мероприятий).

Именно тогда у меня появился практический опыт взаимодействия с Департаментом энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России, удалось внедрить изменения в расчетах и оценке потенциала, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, инициировать процесс обновления законодательства. Это очень мотивирует, когда ты можешь повлиять на энергоэффективность на государственном уровне!

Тогда же у меня впервые появилась возможность наладить диалог специалистов-энергетиков и потребителей ресурсов, совместно с Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики ИТЦ «Голиаф» провел семинар-совещание по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Нам впервые на таком серьезном уровне удалось поднять вопросы энергетического обследования, организационных и технических мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, обсудить правовые основы и способы энергоаудита и энергосберегающих мероприятий. Этот семинар имел большое практическое значение, ведь он дал импульс для вовлечения бюджетных учреждений в энергосбережение.

- У вас очень насыщенная трудовая биография, в которой есть и работа в профильных технических центрах, и деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги электролаборатории выше 1000 вольт (таких специалистов в российских регионах по пальцам перечесть) и сотни заказчиков и госконтрактов. Но наибольшую известность в отрасли вам принес проекта стационарной электролаборатории на базе вертолета МИ-2. Как вы пришли к своей главной разработке? Насколько на сегодня это востребовано?

- Я четко помню, когда родилась идея применения авиации. Это было во время моей трудовой деятельности в США. Мы работали на объекте в высокогорье близ города Колорадо-Спрингс. Дорога — одно название! — глинистая почва, выровненная грейдером. Дожди и небольшие сели случались часто, дорогу постоянно размывало. Иногда по шесть-восемь часов нам приходилось ждать, чтобы спуститься с рабочего места или подняться наверх. Вот в такой дождливый день, когда после трудной рабочей смены пришлось ждать, пока нашу бригаду смогут спустить вниз, я четко понял, что нужно уходить от автомобильного транспорта и начинать массово внедрять в энергетическую отрасль малую авиацию.

Тогда было лето, период ожидания был относительно небольшой. Но я сразу представил, что есть регионы с более суровым климатом. Например, в России огромное количество отдаленных промышленных объектов, поселков и технологических комплексов в таких географических зонах, как Дальний Восток, Чукотка и районы Крайнего Севера. Периоды, когда на автомобили туда не добраться, это уже не часы, а дни, недели, месяцы… В случае каких-то неполадок, аварий, на кону — сложные производственные процессы, благополучие и жизнь людей!

- Неужели, несмотря на всю важность и острую потребность в обеспечении энергетической безопасности удаленных и труднодоступных регионов, не предпринималось попыток создания авиаэлектролабораторий?

- Нет, с уверенностью можно сказать, что до создания мною действующего образца попытки сделать летающую электролабораторию не предпринимались ни в России, на за ее пределами. Ближайшие аналоги — электролаборатории на базе различных автомобилей. Но они не применимы там, где нам часто приходится работать (бездорожье, высокогорье, районы Крайнего Севера). Не во всех регионах России можно найти частную автоэлектролабораторию, не говоря уже о труднодоступных и отдаленных местах, но часто именно вдали от цивилизации помощь специалистов нужна в самые кратчайшие сроки. Малой авиации в этом плане нет равных. Мы, как мобильная бригада медиков, можем оказаться почти везде, чтобы оперативно устранить неисправность, обеспечить необходимый ремонт и обслуживание. Я считаю, что за малой авиацией в энергетике — будущее!

- Что еще вы можете сказать о будущем электроэнергетики? Каков ваш прогноз развития отрасли?

- Думаю, что для человечества энергетика была, есть и будет на втором месте по важности после пищевой промышленности. Конечно, она будет изменяться, например, привычные электростанции будут заменяться все большим количеством ветрогенераторов или солнечных панелей, будут уменьшаться габаритные размеры приборов, оборудование будет объединять в себе несколько функции, большее распространение получат беспроводные девайсы, но задачи останутся все те же — выработка, передача и потребление электроэнергии.

Изменится место и роль человека в обеспечении работоспособности энергетической системы. Уже сейчас беспилотники проводят разведку территории и первичное обследование состояния электрооборудования (наличие обрывов, перегревов, визуальных повреждений, тепловизионный контроль). В среднесрочной перспективе на них будет возложена доставка оборудования и инструмента в труднодоступные места, долгосрочной — частичное проведение ремонта, техобслуживания и испытаний электрооборудования.

Энергетика никогда не уйдет из нашей жизни, лишь будет менять свой образ.