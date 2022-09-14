Почему Путин сравнил эпидемиологов с разведчиками

Владимир Путин встретился с заслуженными эпидемиологами в Кремле по случаю 100-летия Роспотребнадзора. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин встретился с заслуженными эпидемиологами в Кремле по случаю 100-летия Роспотребнадзора.

- Значение вашей работы для граждан, общества, государства невозможно переоценить. Мы в полной мере это поняли, прочувствовали – когда я сказал «мы», то имею в виду всю страну – все прочувствовали это в связи с пандемией коронавируса и особенно в самый острый, тяжелый период, в начале, - заявил российский лидер.

Президент напомнил, что эпидемиологи дали время остальным врачам подготовиться к приему больных короной. Жесткие карантинные меры сдержали распространение пандемии. Время появилось и у промышленности, чтобы успеть сделать нужное количество вакцин.

- В период реформ 90-х шли дискуссии, нужна ли санитарно-эпидемиологическая служба с функциями жёсткого контроля, с её чёткой подчиненностью федеральному центру. Тогда благодаря твёрдой позиции специалистов, руководителей вашей службы эта система была сохранена. И слава богу! – заявил Путин.

Глава страны наградил звездой Героя труда сотрудника Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль.

- Моя награда - оценка всей службе, - сказала эпидемиолог.

Доктор наук Нина Тихонова получила Орден Александра Невского.

- Есть предпосылки, что корь третьей после оспы и полиомиелита перестанет беспокоить человечество, - обрадовала ученая на торжественной церемонии.

Шестнадцать специалистов получили из рук президента Орден Пирогова. Один врач – медаль Луки Крымского.

- Вы противостоите невидимому врагу, опасному противнику: инфекциям, бактериям, - заявил в самом конце Путин. - В этом смысле вы бойцы невидимого фронта. Так же, как на моей бывшей работе во внешней разведке Советского Союза - о вас мало говорят, вас не слышат, но вы выполняете важнейшую работу в интересах России. Почти все мне сказали сегодня на церемонии: «Служу России». Как будто попал на прежнюю работу.