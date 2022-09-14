Константин Цицин, Генеральный директор Фонда развития территорий: Мы чувствовали поддержку «Комсомолки» и Владимира Сунгоркина

Константин Цицин, Генеральный директор Фонда развития территорий
– Сегодня не стало Владимира Николаевича Сунгоркина – талантливого журналиста и выдающегося руководителя, надежного друга и мудрого старшего товарища.
Ушел из жизни человек высоких личных качеств и профессиональных принципов, большой патриот России. Главный редактор «Комсомольской правды».
Личный вклад Владимира Николаевича в развитие отечественной журналистики неоценим: благодаря его неравнодушию и активной гражданской позиции, глубокому пониманию интересов читателей, на страницах ставшей родной для миллионов россиян «Комсомолки» публикуются материалы на самые актуальные темы.
В том числе – связанные с переселением граждан из аварийного жилья, обновлением изношенных коммунальных сетей, капитальным ремонтом многоквартирных домов и ответственным отношении к своему дому.
Кстати, нам - вместе с председателем Наблюдательного Совета (тогда ещё Фонда ЖКХ) Сергеем Вадимовичем Степашиным довелось дважды побывать в редакции и на Радио «Комсомольская правда», пообщаться с журналистами, с Владимиром Николаевичем. Мы благодарны «Комсомолке» и ее руководителю за десятки публикаций, посвящённых нашей тематике.
От имени всего коллектива Фонда содействия реформированию ЖКХ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Владимира Николаевича Сунгоркина. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции
Причиной смерти Владимира Николаевича стал инсульт (подробнее)
«Он предложил пообедать, а через три минуты ему стало плохо». Последние минуты жизни Владимира Сунгоркина
Вместе с главным редактором «Комсомолки» в экспедиции был и его заместитель - Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его глазах (подробнее)
Биография Владимира Сунгоркина: как мальчик из глуши стал главным редактором «Комсомольской правды»
Владимир Сунгоркин прошел путь от простого корреспондента до главного редактора и генерального директора самой популярной в России газеты «Комсомольская правда» (подробнее)
ПО ТЕМЕ
Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует соболезнования, направляемые в "Комсомольскую правду" в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина (подробнее)
Путин - о смерти Владимира Сунгоркина: "Был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком"
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина (подробнее)
МНЕНИЕ
Владимир Сунгоркин ушел по-репортерски, навсегда оставшись в вечной командировке
Умер редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин (подробнее)
«Сунгоркин всегда был на стороне маленького человека, которого надо защитить»
Военкор КП Александр Коц рассказал о главном редакторе «Комсомольской правды» (подробнее)