Константин Цицин, Генеральный директор Фонда развития территорий: Мы чувствовали поддержку «Комсомолки» и Владимира Сунгоркина

Константин Цицин, Генеральный директор Фонда развития территорий

– Сегодня не стало Владимира Николаевича Сунгоркина – талантливого журналиста и выдающегося руководителя, надежного друга и мудрого старшего товарища.

Ушел из жизни человек высоких личных качеств и профессиональных принципов, большой патриот России. Главный редактор «Комсомольской правды».

Личный вклад Владимира Николаевича в развитие отечественной журналистики неоценим: благодаря его неравнодушию и активной гражданской позиции, глубокому пониманию интересов читателей, на страницах ставшей родной для миллионов россиян «Комсомолки» публикуются материалы на самые актуальные темы.

В том числе – связанные с переселением граждан из аварийного жилья, обновлением изношенных коммунальных сетей, капитальным ремонтом многоквартирных домов и ответственным отношении к своему дому.

Кстати, нам - вместе с председателем Наблюдательного Совета (тогда ещё Фонда ЖКХ) Сергеем Вадимовичем Степашиным довелось дважды побывать в редакции и на Радио «Комсомольская правда», пообщаться с журналистами, с Владимиром Николаевичем. Мы благодарны «Комсомолке» и ее руководителю за десятки публикаций, посвящённых нашей тематике.

От имени всего коллектива Фонда содействия реформированию ЖКХ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Владимира Николаевича Сунгоркина. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции

Причиной смерти Владимира Николаевича стал инсульт (подробнее)

«Он предложил пообедать, а через три минуты ему стало плохо». Последние минуты жизни Владимира Сунгоркина

Вместе с главным редактором «Комсомолки» в экспедиции был и его заместитель - Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его глазах (подробнее)

Биография Владимира Сунгоркина: как мальчик из глуши стал главным редактором «Комсомольской правды»

Владимир Сунгоркин прошел путь от простого корреспондента до главного редактора и генерального директора самой популярной в России газеты «Комсомольская правда» (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует соболезнования, направляемые в "Комсомольскую правду" в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина (подробнее)

Путин - о смерти Владимира Сунгоркина: "Был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком"

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина (подробнее)

МНЕНИЕ

Владимир Сунгоркин ушел по-репортерски, навсегда оставшись в вечной командировке

Умер редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин (подробнее)

«Сунгоркин всегда был на стороне маленького человека, которого надо защитить»

Военкор КП Александр Коц рассказал о главном редакторе «Комсомольской правды» (подробнее)