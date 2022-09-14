Михаил Мишустин о Владимире Сунгоркине: «Ушел из жизни уникальный человек, яркая и неординарная личность»

Ушел из жизни Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соболезнования в связи с уходом из жизни главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина выразил и премьер Михаил Мишустин.

- Ушел из жизни уникальный человек, яркая и неординарная личность. Это большая потеря для родных и близких, коллег. Для всех нас, - отметил премьер.

Мишустин отметил, что именно Владимир Сунгоркин, сам прошедший в «Комсомолке» путь от простого корреспондента до главного редактора, создал в издании замечательный коллектив единомышленников, который объединял признанных мэтров пера и креативных корреспондентов.

- Именно благодаря его компетентности, целеустремленности, невероятной творческой энергии газета приобрела свой фирменный стиль, превратилась в крупнейший издательский дом, завоевала любовь многомиллионной читательской аудитории. Многим начинающим журналистам он открыл дорогу в профессию.

Люди, работавшие рядом с Владимиром Николаевичем, учившиеся у него, всегда ценили и уважали его за компетентность, энциклопедические знания, творческий подход к решению сложных задач, преданность делу, душевную щедрость, - отметил премьер.

Владимир Николаевич действительно был невероятно щедрым человеком. Скольким из нас он помог, поддержал в трудную минуту, сколько идей, креатива, знаний он нам, журналистам «Комсомолки», передал! Мы гордились своим главредом, мы тянулись за ним.

Язык не поворачивается говорить о Сунгоркине в прошедшем времени. Сегодня вся редакция «Комсомолки» скорбит. Мы все лишились близкого человека. Нам всем очень больно.

Владимир Николаевич, мы будем помнить все, чему Вы нас научили. Мы постараемся Вас не подвести.