Борис Панкин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Бывший главный редактор «Комсомольской правды» отметил, что из жизни ушел прекрасный человек

"Удручен и подавлен вестью о неожиданной и преждевременной смерти Владимира Николаевича Сунгоркина.Ушел прекрасный человек, блестящий журналист и редактор, по существу первый Главный Комсомолки в постсоветский период, когда он хоть и не без потерь удержал газету на плаву, вдохнул в нее новую жизнь.Можно было в чем то даже важном не соглашаться с ним, но нельзя не признать, что он верил в то что делал, когда твердой рукой проводил свои реформы.

Добрая и долгая память ему, глубокие соболезнования его близким"