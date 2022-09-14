Николай Патрушев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Скоропостижно скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин. Фото: Иван ВИСЛОВ

"Глубоко скорблю вместе с вами в связи с уходом из жизни главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина.

Его всегда отличал высокий профессионализм, ответственность и мудрость, умелое руководство одним из крупнейших медиахолдингов страны, творческий и неординарный подход к подготовке газетных публикаций и радиопрограмм, обеспечивающих национальные интересы России в информационном пространстве.

Прошу передать слова поддержки и мои искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Николай Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации"

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