Юрий Берсенев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин
Фото: Евгения ГУСЕВА
"Уважаемые сотрудники КП!
Примите мои соболезнования в связи с совершенно безвременным и совершенно неожиданным уходом Владимира Николаевича Сунгоркина.
Мы с ним знакомы с 1970 г. .Вместе ходили в походы и пещеры Приморья….С ним и Игорем Коцом в 1986 исследовали самую большую на Дальнем Востоке пещеру Прощальная…. Переписывались..А сейчас прощаемся навечно…
Вечная память!
Ю. Берсенев"
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