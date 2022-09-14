Юрий Берсенев выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин Фото: Евгения ГУСЕВА

"Уважаемые сотрудники КП!

Примите мои соболезнования в связи с совершенно безвременным и совершенно неожиданным уходом Владимира Николаевича Сунгоркина.

Мы с ним знакомы с 1970 г. .Вместе ходили в походы и пещеры Приморья….С ним и Игорем Коцом в 1986 исследовали самую большую на Дальнем Востоке пещеру Прощальная…. Переписывались..А сейчас прощаемся навечно…

Вечная память!

Ю. Берсенев"

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