Нож, молоток и ребенок под мышкой: полицейские рассказали, как скрутили неадеквата, угрожавшего скинуть дочь с 13 этажа

В Новокосино неадекватный мужчина пытался сбросить ребенка с 13 этажа. Фото: Социальные сети

Стали известны подробности спасения годовалой девочки, которую родной отец угрожал выбросить из 13 этажа, свешивая с балкона.

- Третий год служу, такого еще не видел, - рассказывает KP.RU младший сержант полиции Юрий Ходацкий.

12 сентября он вместе с напарником лейтенантом полиции Николаем Коноваловым (оба работают в патрульно-постовой службе района Новокосино) ехали по своему обычному маршруту и вдруг получили сообщение. Ребенок в опасности, мужчина грозится сбросить его с балкона, а потом - покончить с собой.

На улице их уже ждал мужчина: тот самый сосед, который позвонил в полицию, поняв, что ситуация выходит из-под контроля. Он вместе с полицейскими поднялся на лифте на 13 этаж.

- Из-за двери слышались крики: «Уходите! Убью!» На лестничной площадке толпились соседи, - вспоминает Юрий Ходацкий. - Спасатели вскрыли дверь буквально секунд за 20-30, мы зашли в квартиру и увидели, что молодой человек стоит на балконе. В левой руке у него был зажат молоток, в правой - нож, под мышкой - ребенок. Кричал, что скинет его вниз.

Приближаться было слишком опасно: парень явно был в неадекватном состоянии, и угрозы свои мог запросто воплотить в жизнь. Тогда Юрий Ходацкий отвлек его внимание на себя, пытаясь выманить парня с ребенком внутрь комнаты, а Коновалов решил зайти с другой стороны.

- Я постучался к соседям, спросил, застекленный ли балкон, услышал, что нет. Перелез от них к нему. Как? Ну взял и перелез. Вниз не смотрел, об опасности не думал. Думал только о том, что ребенка спасать нужно, - скромно рассказывает младший сержант Коновалов.

За это время Юрий Ходацкий убедил-таки «клиента» выкинуть оружие и передать ему ребенка. Это была девочка: Свете (имя ребенка изменено) год и четыре месяца, она, конечно же, была напугана.

Юрий Ходацкий и Николай Коновалов рассказали, как спасли девочку от неадекватного отца.

Как только малышка оказалась в безопасности, Николай Коновалов зашел со спины и повалил ее обидчика на пол, а Юрий Ходацкий защелкнул на запястьях дебошира наручники.

- Я не почуял запаха спиртного и пустых бутылок не увидел. Скорее всего, все дело в наркотиках. Он в себя стал приходить только часа через 3-4 уже в отделе полиции, - рассказал корреспонденту KP.RU Юрий Ходацкий.

По словам полицейских, задержанный то хватался руками за голову из-за того, что чуть не угробил собственную дочь, то принимался рассказывать небылицы: будто к нему в квартиру кто-то ломился, поэтому он и схватил дочь на руки и выскочил на балкон. А еще - что в доме были его родители и коллеги. Но, увы, в квартире находились только он и его дочь.

Маме малышки уходила в молочную кухню, а ее старший сын в это время был в школе. Возможно, это спасло им жизни.

Сейчас дети находятся в больнице. В отношении их мамы проводится проверка. Павла Котелевского - именно так зовут горе-папашу - суд отправил в СИЗО на два месяца. А полицейских, которые его задержали, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился наградить.

Николай Коновалов в полиции работает уже 16 лет, людей спасать ему не впервой: однажды в последний момент буквально из раскрытого окна вытащил девушку, которая тоже была немного не в себе. О подобных случаях говорит спокойно: мол, это наша работа.