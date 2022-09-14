Ждать ли снова обязательного ношения масок в России

Владимир Путин встретился в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Президент еще раз поздравил главного санитарного врача со столетием нашей эпидемиологической службы. Парой часов ранее он уже общался с Поповой на торжественном награждении орденами врачей-инфекционистов.

- После мероприятия у всех было просто эмоциональное цунами! – призналась Анна Юрьевна.

- Вы это заслужили, - похвалил глава страны.

Попова доложила, что население уже начали прививать от гриппа. Врачи ждут скорого наплыва болезни. А еще по России идет очередная волна коронавируса.

Президент еще раз поздравил главного санитарного врача со столетием нашей эпидемиологической службы. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

- Течение болезни не тяжелое: почти не видим первичных пневмоний, не видим тяжелых в реанимации. Это другой вариант вируса, но он очень быстро распространяется, - рассказала глава Роспотребнадзора.

По Москве, Питеру и Дальнему Востоку очередной штамм короны прошелся первым. Сейчас он перебрался в провинцию. Но, слава богу, новых госпитализаций от него почти нет.

- Мы не вводим обязательного ношения масок. Есть только рекомендация так делать, - объяснила Попова.

- Вакцина против прежнего штамма действует? – спросил президент.

- Коллеги говорят, что да. Но ревакцинироваться нужно, тем более, разрабатываются новые варианты сыворотки, - ответила Анна Юрьевна.