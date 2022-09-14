Сунгоркин предсказал приход Мишустина и развитие ситуации на Донбассе

Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды" Фото: Михаил ФРОЛОВ

О российских паспортах для жителей Донбасса

Март 2019-го

- Да, есть идея выдавать жителям Донбасса российские паспорта. Все дозрело до того, чтобы их объединить с нами. Тут проблемы нет — это делается по щелчку пальца. Второй вариант — дать всем в Донецке и Луганске российское гражданство. Мы знаем все возражения — если дадим всем на Донбассе российское гражданство, то они все уедут в Россию. Нет, не уедут. Люди довольно инерционно устроены — если огонь не идет по пятам, то они никуда не уезжают.

(Выдача паспортов РФ для жителей Донбаса началась с июня 2019-го — ред.)

О борьбе с коронавирусом.

Март 2020-го.

Ощущение, что мы внутри какого-то голливудского фильма. Который снят на живую нитку. Ничего у сценариста не сходится. Хочется сценариста стукнуть по башке и сказать: ребята, вы что такую халтуру то гоните? Я удивлен, что мы забыли об огромно количестве других угроз. В том числе о болезнях, которые сваливаются на человечество ежечасно и ежеминутно. И зациклились на коронавирусе - гениальный сюжет для учебника как кучу проблем человечества свели к одному коронавирусу и приносим в его жертву экономику.

О новом премьер-министре

Ноябрь 2020-го.

- У нас в стране создана очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, — один из выдающихся управленцев. На мой взгляд — ему бы возглавить правительство. С его энергией, страстью, грамотностью и умениями. Но этого, одного из бульдозеров нашего госуправления, взяли и поставили на то, чтобы он налоги собирал…

( В январе 2021-го Мишустин возглавил правительство РФ — ред.).

О новом правительстве страны

Январь 2021-го (начало)

- Очень велика вероятность, что правительство будет серьезно обновлено. Но финансисты останутся те же . Силуанов скирдует и скирдует деньги в закрома родины. А экономический блок изменится - Орешкин и Топилин могут отойти от дел. Министры обороны, МЧС, МИДа и внутренних дел - к ним эта катавасия не имеет никакого отношения.

(В конце января сформировано новое правительство, финансовый блок сохранен — ред.)

О досрочных выборах

Февраль 2021-го

Министр обороны и другие силовики как сидели в своих креслах, так и будет сидеть - это люди, напрямую подчиняющиеся президенту по конституции. Возможны досрочные выборы в Госдуму и президентские. Но не факт

(Министры силовики остались на местах, о досрочных выборах прока ничего не известно — ред.)

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